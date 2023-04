“Somos hermanos en el dolor”: el mensaje de Gonzalo De la Carrera a Marisela Santibáñez durante sesión en la Cámara

“Podemos tener profundas diferencias ideológicas, pero sí somos hermanos en el dolor”. Con esta frase, el diputado Gonzalo de la Carrera (Republicano) comenzó su intervención en el pleno de la Cámara Baja, al anunciar su voto a favor al proyecto que amplía la Ley Sanna, aumentando el permiso para padres para acompañar a niños y niñas afectados por una condición grave de salud.

Las palabras del parlamentario republicano iban dirigidas a su par del PC Marisela Santibáñez, quien perdió a su hija Rafaela el 28 de junio de 2011, cuando tenía 7 años, producto de una leucemia.

“Marisela, lamento mucho lo que has sufrido quizás porque yo también lo sufrí hace 16 años y sé lo que es perder a un hijo. Uno no está preparado para eso, uno está preparado para perder a los padres, pero no para sobrevivir a los hijos. Por eso te felicito, por este proyecto de ley y me alegro que muchos de los compañeros parlamentarios te mencionen y hagan causa común con tu dolor, que también es mi dolor”.

Cabe recordar que De la Carrera sufrió la muerte de su hija Trinidad en un accidente de tránsito, en medio de la gira de estudios del Colegio Cumbres en las cercanías de Putre, en agosto de 2008, cuando ella tenía 16 años.

“Junto con desearle a todos los padres que se van a beneficiar de este proyecto de ley para poder acompañar a sus hijos, quiero reconocer en ti la valentía en la firmeza”, prosiguió.

Finalmente, concluyó su intervención señalando que “uno tiene dos opciones cuando se le muere un hijo y se da cuenta un tiempo después: o hace de la muerte de un hijo un infierno en su cabeza, o construye un paraíso. Creo que tú escogiste lo segundo y te felicito por eso”.

La iniciativa, aprobada de forma unánime y despachada al Senado, busca aumentar los días de permiso para los padres y madres cuando las contingencias sean cáncer, trasplante de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos. Ello, debido a las características del tratamiento. En definitiva, se plantea aumentar el permiso a 180 días, en el período de un año. Además, mejora la administración del seguro destinado para tal efecto, entre otros puntos.