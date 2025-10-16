Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

Una de las candidaturas que más complicó al Frente Amplio fue la que acompañaría a la diputada Claudia Mix en la competencia por el distrito 8. Allí, la exsecretaria general del FA, Tatiana Urrutia, se impuso a la jefa del partido, Constanza Martínez, en una deliberación que, dice la exconvencional, quedó en el pasado.

Ahora, Urrutia no esconde su posición como aliada del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y dice que busca replicar su modelo de hacer política en la Cámara de Diputados. La contienda, sin embargo, está cuesta arriba, pues las mediciones coinciden en un avance de la oposición para estos comicios.

¿Cómo ve el panorama electoral en el distrito?

La oposición postuló a algunas personas que habían sido candidatos hace poco y también más de la televisión. Nosotros como oficialismo también tenemos un buen elenco, diverso, con sorpresas (Gustavo Gatica), pero que yo creo que le dan una amplitud a nuestra lista. Las cartas están abiertas aún. Creo que todavía no hay una sensación de campaña, en términos parlamentarios, muy desplegada.

¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes en el distrito?

Nosotros al menos deberíamos tener cuatro de los ocho parlamentarios (hoy cinco respaldan a Jeannette Jara). Deberíamos apuntar a los cinco.

Las encuestas coinciden en apuntar a un crecimiento de la oposición en el Congreso. ¿A qué cree que se debe esto?

Siempre ser oposición es más fácil o da más réditos, porque se aprieta la tecla del miedo, de la oposición, y eso pasa en todos los gobiernos. Entendiendo aquello, es más probable que hoy la oposición lo tenga más fácil, porque además la política que está de moda es la de la crítica más allá de las propuestas.

Usted trabajó en el gobierno, ¿qué tan culpable podría ser la gestión del Ejecutivo ante este escenario que describen las encuestas?

Yo creo que todas las gestiones siempre son mejorables. Pero mi percepción es que la encuesta que nosotros tenemos en el territorio es que la gente entiende perfectamente que ha habido una oposición que ha impedido realizar muchas propuestas que se hicieron en las promesas de gobierno. Tenemos efectivamente una ley de seguridad municipal que hoy día recién después de casi dos años está avanzando, que tiene impedido a los alcaldes contratar más personal o darles más protección a los funcionarios municipales.

Tatiana Urrutia, candidata a diputada del FA en el distrito 8.

Ustedes también fueron muy duros como oposición al gobierno del Presidente Piñera. ¿Qué rol aspiran a jugar ante la eventualidad de una administración de derecha?

Hemos hecho ya la suficiente autocrítica respecto a lo que se hizo bien o mal como oposición en el gobierno anterior y yo creo que el desafío que hoy tenemos es que el próximo Congreso tenga una buena política. Y por eso nosotros hablamos de un vínculo muy cercano a los alcaldes. Y si no logramos eso, vamos a estar fallando en lo esencial.

La tildan como delfín del alcalde Tomás Vodanovic. ¿Se siente así?

Nosotros con Tomás Vodanovic venimos trabajando hace casi una década. Somos parte de un mismo proyecto. Cuando nació nuestro proyecto decíamos que nuestro mejor relato iba a ser nuestras formas de hacer las cosas. Él ha demostrado con hechos que con una buena gestión podemos defender de mejor manera nuestras propuestas desde la izquierda. Yo me siento absolutamente representada. Más allá de ser su delfín, yo me siento parte de ese equipo que es más amplio que el mismo alcalde.

Él la apoyó a usted para que quedara en la papeleta, por sobre la idea de que la presidenta del FA, Constanza Martínez, fuera candidata por el distrito. ¿Cómo quedó su relación con ella?

Cuesta creerlo a veces, pero tomamos decisiones colectivas y las decisiones las tomó el comité central. Mi relación con la presidenta es la mejor. Ella empujó también para que tuviéramos un buen espacio en el distrito 8.

¿Cuál espera que pueda ser su aporte en el Congreso en caso de ganar la elección como diputada?

Nuestra alianza con los alcaldes es uno de los focos principales. Hoy día decimos que queremos llevar el municipalismo al Congreso, entendiendo que hoy una de las principales preocupaciones de los chilenos es la sensación de inseguridad. Me he preparado para aquello.

Ya fue candidata por el distrito para la Convención Constitucional. ¿Qué experiencia sacó no solamente del periplo de la campaña, sino de su paso por ese organismo?

Fueron contextos superdistintos. Para la campaña estábamos en plena pandemia y no teníamos la fuerza distrital, que tenemos hoy día. Además, había listas independientes que hacían como que el espectro fuera mucho más abierto y confuso.

Y sobre su paso por la Convención, ¿qué experiencia podría aplicar si llega al Congreso?

Yo creo que es un debate que nos falta como izquierda y como país dar, las lecciones. A algunos les gustaría creer que se puede esconder lo que sucedió debajo de la alfombra. Yo creo que nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente.

¿Cuál es su reflexión?

Mi reflexión es que faltó mucha coordinación y diálogo político. Hubo muchas expectativas, más bien activistas por causas individuales y poco entender que una Constitución es un proyecto colectivo en su conjunto. Ahí estuvo el error, no se pensó en Chile, en una Constitución, como un proyecto matriz para cómo se va a mover la democracia. Como lecciones que yo creo que se puedan llevar al Congreso: necesitamos entender que desde las distintas veredas la política no sirve si es que no están los grandes sectores de la población representados en las políticas públicas ni en las leyes. Eso creo que fue uno de los problemas de la Convención, que no estaban representados todos los sectores.