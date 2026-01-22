SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Desde inicios de enero, una Comisión Bicameral viene tratando de llegar a un entendimiento para definir a los nuevos integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Cada consejero recibe una dieta del orden de $4 millones.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones
    Jaime Quintana, Claudia Mix, Carmen Gloria Aravena, José Miguel Insulza, David Sandoval, Leonardo Soto y Hugo Rey.

    Por tercera vez consecutiva, la Comisión Bicameral, integrada por senadores y diputados, que debe definir la integración del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, no pudo llegar a acuerdo.

    Incluso en la reunión realizada este miércoles, el tema escaló por un airado reclamo de los senadores socialistas, quienes llegaron a cuestionar un acuerdo previo que se había alcanzado en esta instancia que alternaba el tradicional cuoteo.

    En los últimos períodos siempre se designaba a un exsenador del bloque progresista y a un exdiputado de derecha, pero justo en la sesión anterior -sin la presencia de los socialistas- se resolvió hacer un enroque (un exdiputado progresista y un exsenador de derecha), lo que molestó al PS.

    De hecho, a la cita del miércoles concurrió la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, junto al jefe de bancada de la colectividad, Juan Luis Castro, para impugnar ese acuerdo, incluso con amenazas severas, argumentando que son el segundo comité más numeroso del Senado. “Aténgase a las consecuencias”, habría sido la advertencia, según algunos testigos.

    Aparentemente la razón detrás de la airada queja es la fuerte presión de algunos exsenadores o futuros exsenadores del Socialismo Demócrático interesados en ser nominados para el mencionado consejo.

    Puzle sin resolver

    Desde inicios de enero, la Comisión Bicameral, que preside el senador Pedro Araya (PPD), viene tratando de llegar a un entendimiento para definir a los nuevos integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

    Esta entidad es parte de las instituciones del Congreso Nacional, encargada de supervisar y regular todo el manejo de fondos fiscales que se entregan a los parlamentarios para el ejercicio de su labor. Fue creada en 2010 para superar las irregularidades en el uso de asignaciones por parte de diputados y senadores que, en su momento, debieron desfilar por tribunales para tratar de despejar eventuales delitos.

    Según la Ley Orgánica del Congreso, el consejo debe estar integrado por 5 miembros: un exdiputado (con al menos ocho años de ejercicio), un exsenador, un exministro de Hacienda, de Economía o un exdirector de Presupuestos; un exconsejero del Banco Central; y un exdecano de facultades de Derecho o Economía.

    Cada consejero recibe una dieta del orden de 4 millones de pesos, pero su presidente tiene un ingreso mayor de 5,2 millones de pesos.

    Dado que solamente hay dos cupos para exparlamentarios, tradicionalmente esto se “binominalizaba”, es decir, se entregaba un asiento para cada principal bando político: uno para la derecha y otro para la antigua Concertación (centroizquierda).

    No obstante, con la fragmentación del sistema político, esa ecuación se ha hecho más difícil.

    El tema se ha convertido en un puzle sin resolver hasta ahora, porque además hay diferencias entre diputados y senadores de un mismo partido político. Por ejemplo, en el PS y en RN hay cartas distintas por cada cámara.

    En esta ocasión, ambos cargos de exparlamentarios tienen un número importante de aspirantes. Para muchos legisladores es una suerte de premio de consuelo para quienes no serán parte del Congreso a partir del 11 de marzo.

    Lista de aspirantes

    El Frente Amplio, por ejemplo, está postulando a la actual diputada Claudia Mix, quien dejará su cargo tras no haber logrado su reelección.

    Renovación Nacional está presentando a la senadora Carmen Gloria Aravena (independiente RN) quien no se postuló en los últimos comicios.

    La UDI, sin embargo, tiene la pretensión de llevar a esa entidad al exdiputado y actual senador David Sandoval, quien tampoco compitió en noviembre pasado.

    El PPD, en tanto, tiene como aspirante al exdiputado y también actual senador Jaime Quintana, quien al igual que Sandoval puede postular en calidad de exintegrante de la Cámara o de futuro exintegrante del Senado.

    08/09/2025 - JAIME QUINTANA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Entre los socialistas el cuadro se complica, porque los diputados están postulando al actual miembro de su bancada, Leonardo Soto, quien por límite constitucional no pudo ir a la reelección. Sin embargo, los senadores tienen al menos a tres cartas en juego: el senador José Miguel Insulza, quien perdió en la última elección; el exsenador y exdiputado Juan Pablo Letelier; y el exalcalde y exsenador Rabindranath Quinteros, quien se desempeñaba hasta el momento en el Consejo de Asignaciones.

    Este ruido que existe al interior del propio PS, también se repite en RN, porque los diputados de Renovación, a contrapelo de sus senadores, postulan al exdiputado Leopoldo Pérez y al actual diputado Hugo Rey, quien dejará su escaño en marzo.

    Este puzle se ha ido enmarañando aún más, porque si bien ya hay varios candidatos sobre la mesa, es probable que algunas colectividades también eleven sus aspiraciones. Por ejemplo, no está descartado que el Partido Comunista presente una carta a esta entidad, por ejemplo, al actual presidente del PC, Lautaro Carmona.

    Para tratar de resolver los nombres, que además tienen que ser equilibrados políticamente con una compensación a otros sectores en los cargos de exministro, exdecano y de un economista del Banco Central, la Comisión Bicameral volverá a reunirse el próximo lunes.

    Toda esta encrucijada no se acaba ahí. Para que la conformación sea aprobada debe contar con tres quintas partes del Congreso, es decir 93 diputados y 30 senadores. Y según la ley del Congreso, esto debía resolverse 60 días antes del 11 de marzo, plazo que ya no se cumplió.

