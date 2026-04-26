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    Orrego arremete contra Kast por “tono divisivo” y critica recortes sociales y paralización de obras

    El gobernador de la RM acusó un estilo “divisivo” del Mandatario, expresó preocupación por programas sociales y cuestionó la detención de proyectos como la ciclovía de Alameda y el GAM.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Orrego arremete contra Kast por “tono divisivo” y critica recortes sociales y paralización de obras Diego Martin

    El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó este domingo el tono adoptado por el Presidente José Antonio Kast, acusando que sus recientes declaraciones apuntan más a la confrontación que a la construcción de acuerdos.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, Orrego sostuvo que el país necesita un liderazgo distinto, especialmente en un contexto marcado por múltiples crisis. “Creo que el Presidente tiene que decidir qué modelo quiere seguir, porque al principio habló mucho de unidad, pero el discurso de ayer va más en el tono de la descalificación y de la división”, afirmó.

    El jefe regional advirtió que ese tipo de discurso no contribuye a enfrentar los desafíos actuales. “Tenemos problemas muy profundos y requerimos una autoridad máxima que convoque y que una, y no que nos divida”, señaló, agregando que el estilo confrontacional se asemeja más a una lógica de campaña que de gobierno.

    En esa línea, llamó a retomar liderazgos que prioricen el diálogo, recordando figuras como el expresidente Patricio Aylwin. “Ese tono no le hace bien a Chile, porque hoy día el gobierno tiene que entender que está gobernando y que tiene que buscar mayorías”, sostuvo.

    Orrego arremete contra Kast por “tono divisivo” y critica recortes sociales y paralización de obras

    Cuestionamientos a recortes sociales

    Orrego también abordó la controversia por el oficio del Ministerio de Hacienda que fija lineamientos para el Presupuesto 2027, el cual incluye sugerencias de ajuste y eventual eliminación de programas sociales.

    Si bien reconoció que se trata de una etapa preliminar del proceso presupuestario, expresó una fuerte preocupación por el tipo de iniciativas incluidas en la discusión. “A mí no solamente me genera preocupación, me genera un poquito de indignación y también de espanto”, afirmó.

    El gobernador puso como ejemplo programas sociales clave que aparecen en el listado. “El programa de alimentación escolar, el de prevención del suicidio o el de odontología integral no son cosas menores, son el corazón de un Estado que quiere apoyar a los que más sufren”, sostuvo.

    Orrego arremete contra Kast por “tono divisivo” y critica recortes sociales y paralización de obras

    Asimismo, cuestionó lo que considera inconsistencias en el actuar del Ejecutivo. “El gobierno ha sido bien errático: dijo que no iba a tocar programas sociales y ahora vemos esta lista. Entonces uno se pregunta si de verdad esta es la prioridad o no”, señaló.

    En ese contexto, llamó al gobierno a transparentar su postura. “El gobierno tiene que explicarle al país si va a cortar estos programas o no, porque aquí hay una señal que genera incertidumbre”, agregó.

    Seguridad y falta de plan de emergencia

    En materia de seguridad, Orrego advirtió sobre el aumento de delitos en la Región Metropolitana y criticó la falta de una estrategia clara por parte del Ejecutivo.

    “En las últimas dos semanas hemos tenido 35 homicidios, dos secuestros y turbazos en los principales malls de Santiago, y frente a esto yo no veo un plan de emergencia”, afirmó.

    El gobernador recordó que el propio Presidente había planteado la necesidad de un “gobierno de emergencia”, pero cuestionó que no se haya traducido en acciones concretas. “Si esta era la primera prioridad, uno esperaba ver algo nuevo en el primer mes de gobierno, y yo al menos eso no lo he visto”, señaló.

    Además, criticó la posibilidad de recortar programas vinculados a seguridad. “No solo no veo un plan, sino que veo el intento de recortar programas que apuntan justamente a enfrentar el delito”, indicó.

    Orrego arremete contra Kast por “tono divisivo” y critica recortes sociales y paralización de obras Jonnathan Oyarzun

    Críticas por paralización de obras: Alameda y GAM

    Finalmente, Orrego apuntó a la paralización de proyectos urbanos relevantes, como la ciclovía de la Alameda y el desarrollo del Centro Cultural GAM, acusando que estas decisiones afectan la credibilidad del Estado.

    “Nos preocupa que se haya suspendido unilateralmente un proyecto que lleva más de diez años de trabajo y donde ya había recursos invertidos y contratos firmados”, afirmó.

    El gobernador advirtió que la detención de estas iniciativas no solo impacta en la calidad de vida urbana, sino también en el uso de recursos públicos. “Vamos a botar plata a la basura: millones en diseño, en ejecución y en compensaciones. Eso habla muy mal del Estado de Chile”, sostuvo.

    Orrego arremete contra Kast por “tono divisivo” y critica recortes sociales y paralización de obras Diego Martin

    En esa línea, criticó la lógica detrás de estas decisiones. “No queremos un Santiago a medias ni obras abandonadas. Las ciudades no son solo calles, también son cultura, espacios públicos y calidad de vida”, señaló.

    Finalmente, hizo un llamado a retomar los proyectos. “Las crisis pasan, pero las obras abandonadas quedan. Por eso hay que buscar soluciones para terminarlas y no dejarlas botadas”, concluyó.

    Más sobre:Claudio OrregoJosé Antonio KastRecortes SocialesAlamedaGAMGobernador RegionalSeguridadGobierno

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