“Chile no avanza”: Tohá critica al gobierno de Kast por freno a obras del GAM y ciclovía de Alameda

Tohá critica freno a obras del GAM y ciclovía de Alameda: “Chile no avanza”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó este sábado la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de dejar sin continuidad proyectos como la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral y la ciclovía de la Alameda.

A través de una publicación en X, Tohá sostuvo que la paralización de ambas iniciativas no responde a criterios de austeridad ni eficiencia.

“Un gobierno que deja botados proyectos como el GAM y la ciclovía de Alameda no es austero ni eficiente. Abandonar obras es propio de estados poco confiables donde los compromisos no se cumplen”, escribió.

Tohá critica freno a obras del GAM y ciclovía de Alameda: “Chile no avanza”

La exsecretaria de Estado añadió que en ambos proyectos ya se habían invertido “miles de millones de pesos”, recursos que —afirmó— se perderán si las obras no continúan.

“En esos proyectos ya se invirtieron miles de millones de pesos que se botarán a la basura. Cuando se quiera retomar esas iniciativas, habrá que pagar otra vez esos recursos”, señaló.

Asimismo, advirtió que, con la suspensión de la ciclovía, la principal avenida de Santiago volverá a quedar sin una solución para la movilidad sustentable.

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“Mientras tanto, la Alameda vuelve a quedar a su suerte ”, sostuvo.

Tohá cerró sus críticas apuntando a la falta de continuidad entre gobiernos y aseguró que revertir iniciativas impulsadas por administraciones anteriores impide el avance del país.