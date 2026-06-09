Bachelet expone sus propuestas en nuevo debate por la Secretaría General de la ONU en Ginebra

La expresidenta Michelle Bachelet participó la mañana de este martes en un nuevo debate entre los candidatos que postulan a liderar la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

En el foro, también estuvieron de manera presencial María Fernanda Espinosa y Rebeca Grynspan. Macky Sall, en tanto, envió una grabación.

En la hora y 15 minutos que se extendió el encuentro, la chilena expuso sus propuestas, primero en el intercambio de ideas con las otras dos postulantes presentes en el auditorio, y luego, en la parte final, tuvo dos minutos adicionales para dar un cierre a su participación.

En el debate mismo, los tópicos rondaron en torno a la nueva gobernanza de la ONU, multilateralismo, derechos humanos, ciencia y tecnología.

Bachelet apuntó que el siguiente ciclo de Naciones Unidas, para suceder a António Guterres, debe ser liderado por una mujer, aunque -dijo- “no cualquier mujer”.

En materia de derechos humanos, la otrora dos veces jefa de Estado sacó a relucir su paso como alta comisionada para los DD.HH de la ONU, y dijo: “Si yo fuera Secretaria General, lo que intentaría hacer es, por así decirlo, incluir la perspectiva humana en todas las áreas en las que necesitamos trabajar como ONU, porque esa es la única manera de construir sobre eso”.

Otro énfasis fue la coordinación de políticas y acciones internacionales para la resolución de problemas. “También debo decir que el multilateralismo tiene muchos problemas. Pero si no tuviéramos un sistema multilateral, los niños en los campos de refugiados no tendrían vacunas, las personas desplazadas no tendrían apoyo”, señaló.

En el cierre, la expresidenta destacó sobre la ONU: “No es una institución perfecta, y quienes hemos trabajado allí lo sabemos muy bien. Pero incluso una institución imperfecta puede proteger a las personas. Y cuando falla, las personas pagan las consecuencias”.

“No me postulo para Secretaria General para administrar el presente. Me postulo para ayudar a construir las Naciones Unidas que los próximos 80 años exigen. Y este es mi compromiso con ustedes: defenderé el multilateralismo, no cualquier multilateralismo, sino uno firmemente arraigado en los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas. Seré una Secretaria General independiente, siempre presente sobre el terreno. Cuando surjan conflictos, estaré allí, ofreciendo mediación e insistiendo en el respeto al derecho internacional”.

Como parte de los pilares de su propuesta al máximo cargo del organismo, agregó que: “Reformaré esta organización para hacerla más ágil, más eficiente y más responsable, y lo haré mediante el diálogo y la construcción de consensos. Ninguna reforma puede ir en detrimento de los principios que definen la institución. Los pilares de la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos no son ajustables ni negociables. Liderar significa lograr objetivos difíciles sin comprometer su integridad”.

“Mi mensaje de fuerza va dirigido a personas de todo el mundo, especialmente a niños y niñas: es posible, con valentía y creatividad”, destacó.

Y luego agregó: “Pongo mi experiencia y mi compromiso con los principios al servicio de la gran tarea de convertirme en la primera mujer Secretaria General de las Naciones Unidas. Me sentiré honrada por su confianza. Pero permítanme decir que, para ser la primera Secretaria General, sería valioso contar con la participación de todos los países, de todos los que organizan la Secretaría y su estructura, de todos los que sienten, porque los 193 Estados miembros necesitan sentir que las Naciones Unidas les pertenecen".

La participación de Bachelet en este segundo debate por la Secretaría General de la ONU se produce luego de su travesía internacional en búsqueda de apoyos, que en las últimas semanas la tuvo en Francia, China y Rusia, con reuniones de alto nivel con autoridades de dichas naciones.