Criteria: aprobación de Kast llega al 38% tras anotar leve alza y desaprobación continúa en el 49%

La encuesta Criteria reportó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una leve alza en medio de un escenario marcado por el debate en torno al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico.

Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario alcanzó un 38%, lo que constituye un alza de un punto respecto a la medición anterior.

En cambio, la desaprobación se mantiene sin variaciones por segunda semana consecutiva, situándose en 49%.

En tanto, un 13% de los encuestados declara no tener una postura definida sobre la forma en que está conduciendo su gobierno.

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 38% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

Situación de emergencia

En relación con el manejo de la situación de emergencia, retórica instalada por el gobierno, un 37% considera que el gobierno ha seguido un camino correcto, lo que representa un aumento de 6 puntos respecto de la medición anterior.

Por su parte, un 43% evalúa que el manejo ha sido incorrecto, tres puntos menos que la medición anterior.

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 38% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

Ley de Reconstrucción

Respecto al proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico, un 79% de los encuestados declara haber leído o escuchado al menos algo sobre la iniciativa, mientras que un 21% no tiene conocimiento de ella.

Entre quienes sí han tenido exposición, un 31% señala haber escuchado o leído poco, un 34% algo y un 14% mucho.

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 38% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

En cuanto a la evaluación general del proyecto, un 37% se manifiesta a favor, un 24% en contra y un 39% no tiene una postura clara.

El mayor nivel de apoyo se observa entre quienes se identifican con la derecha, donde alcanza un 65%.

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 38% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

Sobre los efectos percibidos de la reforma, un 69% considera que beneficiará a las personas de mayores ingresos, mientras que un 43% cree que favorecerá a los sectores de ingresos medios y un 30% a los de menores ingresos.

En tanto, un 7% opina que no beneficiará a ningún grupo.

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 38% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

En la misma línea, un 78% estima que el proyecto favorecerá a las grandes empresas, frente a un 45% que cree que beneficiará a las medianas y un 28% a las pequeñas empresas. Un 7% considera que no beneficiará a ningún tipo de empresa.

Al evaluar la orientación del proyecto, un 51% considera que está principalmente enfocado en favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, mientras que un 37% cree que su foco está en la generación de empleo para la población general.

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 38% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

En cuanto a las expectativas, un 38% declara tener confianza en que, de aprobarse la ley, mejorarán los sueldos de los trabajadores y un 39% en que aumentará el empleo.

Postulación de Bachelet a la ONU

Sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un 48% considera que la postulación sería más bien positiva para el país, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto de la medición de octubre de 2025.

En contraste, un 32% la evalúa como más bien negativa, un punto menos que en esa misma medición.

Criteria: aprobación de Kast alcanza el 38% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

En cuanto al retiro del apoyo por parte del gobierno de Chile a dicha candidatura, un 37% declara estar de acuerdo con la decisión, lo que implica una caída de 9 puntos respecto de marzo de 2026.

Por otro lado, un 42% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta decisión, seis puntos más que la medición anterior.