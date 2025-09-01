Tras cita oficialista con Jara: Vodanovic llama a tener “responsabilidad política” en medio de campaña presidencial

Tras la reunión de Jeannette Jara con los timoneles oficialistas, la líder del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reiteró el llamado a tener responsabilidad de política en medio de la campaña presidencial. Esto, luego de que la candidata del sector tuviera una semana compleja por las críticas de Lautaro Carmona al desempeño de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

Luego del encuentro de este domingo entre Jara y los presidentes de los partidos, fueron varias las voces que salieron a cerrar la controversia que dejó fuertes cruces entre militantes comunistas y personeros de otros partidos, entre ellos, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa y el senador Ricardo Lagos Weber.

Lo propio hizo Vodanovic, que a la salida de La Moneda remarcó que en la reunión “más que lograr un acuerdo es de sentido común” evitar declaraciones que pueden afectar la candidatura.

En ese sentido, señaló: “Hay que entender que nuestra candidata no puede estar a lo largo del país dando explicaciones por los dichos de terceros. Yo creo que aquí hay una responsabilidad política que nos convoca a todos“.

Al ser consultada por el rol de Jara en la reunión, la senadora sostuvo que “el liderazgo de la candidata se hizo sentir”.

“Hubo una reflexión animada y llamada por ella. Y por cierto todos los presidentes de partidos vamos a seguir en esa línea que ella ha trazado ayer. Nosotros tenemos que seguir construyendo en colectivo”, añadió.