Tras rechazo en la Cámara: Martínez defiende apoyo del FA a voto obligatorio, pero marca que apuestan por una multa más baja

La mañana de este lunes, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó el rechazo y abstención de diputados oficialistas a la norma que establecía una multa en el proyecto de voto obligatorio.

En concreto, la indicación que fijaba una sanción monetaria a quien no sufragara en las elecciones se cayó por los rechazos PC, FA, y otros, además de la abstención de los socialistas.

Al respecto, en conversación con CNN radio, Martínez aseguró que su partido está de acuerdo con el voto obligatorio, pero que “el tema de la multa es una discusión importante sobre todo por los sectores más precarizados y los adultos mayores”.

“Por lo tanto, plantear que una multa supuestamente baja no tiene ningún efecto no es cierto, de hecho las últimas veces la multa ha sido baja y la gente sabe que tiene que ir a votar”, aseguró.

En ese sentido, aseveró que a su colectividad le gustaría que la sanción monetaria fuera del marco más bajo.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Tenemos que ser cuidadosos en que no veamos la multa según la realidad que uno tiene como parte de la clase política, tenemos que ver cómo eso va a tener efectos en personas de carne y hueso”, defendió.

Sobre los votos negativos del oficialismo, la líder frenteamplista señaló que en todo este gobierno “ha pesado de gran manera no tener mayoría en la Cámara”.

“Yo creo que esto es parte de una discusión que es costosa porque hay minoría en el Congreso y por lo tanto hay que llegar a un buen acuerdo con la oposición”, explicó.

Para cerrar, Martínez destacó el rol de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, en las negociaciones. “Yo creo que la ministra Lobos ha dado todas las garantías de poder dar un debate racional y también escuchando a todas las partes”, concluyó.