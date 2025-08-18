Tras reunión con Boric: oficialismo resuelve su principal nudo y el Partido Liberal se queda con cupo del distrito 8

Esta mañana, los presidentes del Partido Radical y el Partido Liberal, Leonardo Cubillos y Juan Carlos Urzúa, respectivamente, sostuvieron una reunión telemática con el Presidente Gabriel Boric para que él ayudara a destrabar el principal nudo que obstaculizaba que el oficialismo concretara su pacto parlamentario, cuyos candidatos deben ser inscritos esta noche.

Finalmente, la balanza se inclinó en favor de los liberales, que presentarán como candidatos a la actual diputada Viviana Delgado y a Cristopher Valdivia. La perjudicada en esta negociación fue Jazmín Aguilar, quien no podrá competir.

La decisión que se tomó en Presidencia fue informada por Cubillos a la candidata a un grupo de militantes radicales.

Tras conocer esa resolución, la directiva regional del Partido Radical en la Metropolitana, emitió un comunicado. “Manifestamos nuestro malestar frente a la decisión comunicada recientemente respecto a la asignación de cupos parlamentarios, en la que se ha favorecido a los liberales en desmedro de nuestra compañera Jazmín Aguilar, una de las cartas más sólidas y con mayor proyección”, se lee en él.

“El argumento entregado -que los liberales cuentan con menos candidaturas (12) frente a nuestras 21- carece de sustento político y democrático. No se trata de un asunto de números, sino de garantizar que las y los mejores representantes tengan la posibilidad de competir y representar a la ciudadanía”, agregan.

“Entendemos esta decisión como una ofensa hacia nuestro partido. El Partido Radical no acepta ni aceptará la marginación de sus candidaturas por intereses ajenos al bien común”, concluyeron.