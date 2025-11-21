Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando

La tarde de ayer jueves, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, removió a su principal asesor de campaña, Darío Quiroga, luego que reflotaran declaraciones críticas que el sociólogo hizo en contra de Franco Parisi y su hermana, Zandra.

La situación explotó en medio de la campaña hacia el balotaje, donde la candidata comunista -al igual que su contrincante, José Antonio Kast- se encuentra en la búsqueda del electorado de Parisi, quien obtuvo la tercera mayoría en la primera vuelta.

En ese marco, la senadora y vocera del comando de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda, en diálogo con radio Duna, afirmó que la salida de Quiroga no fue una decisión fácil.

“Nuestra candidata Jeannette Jara toma las decisiones (…) pero no es el estilo frente a aquellas entrevistas que hizo Quiroga, no es el estilo de ella, no es la forma, y más bien ella es una persona que permanentemente cuida cómo es el trato a las personas“, sostuvo.

En ese sentido, señaló que, a su parecer, “fue una decisión acertada, fue una decisión que ella (Jara) tomó sola, y que tiene que ver además con una persona que estuvo permanentemente con ella”.

La parlamentaria destacó que ahora viene una nueva etapa en la carrera presidencial, por lo mismo, señaló que esta mañana se anunciarán nuevos nombres al comando de Jara.

Según informó, serán 40 las personas nuevas que integrarán el comando. “vamos a estar con el senador (Ricardo) Lagos Weber y yo, y sin duda complementar y fortalecer. Y vamos, que se puede. Van a haber alrededor de 40 nombres”, indicó.

“Van a ser personas que van a estar ayudando, cooperando en distintas regiones, en distintos territorios, en distintas materias”, aseveró.