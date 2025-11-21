BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando

    La senadora Alejandra Sepúlveda aseguró que la candidata tomó sola la definición de remover a Quiroga. "Fue una decisión acertada", sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La tarde de ayer jueves, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, removió a su principal asesor de campaña, Darío Quiroga, luego que reflotaran declaraciones críticas que el sociólogo hizo en contra de Franco Parisi y su hermana, Zandra.

    La situación explotó en medio de la campaña hacia el balotaje, donde la candidata comunista -al igual que su contrincante, José Antonio Kast- se encuentra en la búsqueda del electorado de Parisi, quien obtuvo la tercera mayoría en la primera vuelta.

    En ese marco, la senadora y vocera del comando de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda, en diálogo con radio Duna, afirmó que la salida de Quiroga no fue una decisión fácil.

    “Nuestra candidata Jeannette Jara toma las decisiones (…) pero no es el estilo frente a aquellas entrevistas que hizo Quiroga, no es el estilo de ella, no es la forma, y más bien ella es una persona que permanentemente cuida cómo es el trato a las personas“, sostuvo.

    En ese sentido, señaló que, a su parecer, “fue una decisión acertada, fue una decisión que ella (Jara) tomó sola, y que tiene que ver además con una persona que estuvo permanentemente con ella”.

    La parlamentaria destacó que ahora viene una nueva etapa en la carrera presidencial, por lo mismo, señaló que esta mañana se anunciarán nuevos nombres al comando de Jara.

    Según informó, serán 40 las personas nuevas que integrarán el comando. “vamos a estar con el senador (Ricardo) Lagos Weber y yo, y sin duda complementar y fortalecer. Y vamos, que se puede. Van a haber alrededor de 40 nombres”, indicó.

    “Van a ser personas que van a estar ayudando, cooperando en distintas regiones, en distintos territorios, en distintas materias”, aseveró.

    Más sobre:Jeannette JaraAlejandra SepúlvedaDarío QuirogaComando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal de Magallanes por tragedia en Torres del Paine: “El SML logró establecer que la causa de muerte de los cinco es hipotermia”

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Trump firmó orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    La UE confirma que Estados Unidos no le comunicó su plan para Ucrania y trabajará con Zelenski para una paz “justa”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Fiscal de Magallanes por tragedia en Torres del Paine: “El SML logró establecer que la causa de muerte de los cinco es hipotermia”
    Chile

    Fiscal de Magallanes por tragedia en Torres del Paine: “El SML logró establecer que la causa de muerte de los cinco es hipotermia”

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”
    Negocios

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”

    Trump firmó orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México
    Tendencias

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste
    El Deportivo

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    “Esperamos una batalla”: selección de rugby de Italia destaca el partido contra los Cóndores

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales
    Mundo

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    La UE confirma que Estados Unidos no le comunicó su plan para Ucrania y trabajará con Zelenski para una paz “justa”

    La Casa Blanca estudia tomar “medidas adicionales” contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores