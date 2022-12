Tres meses de conversaciones: las frases que marcaron la negociación constitucional 2.0

Fue la noche del 4 de septiembre, tras el amplio triunfo del Rechazo, cuando el Presidente Gabriel Boric anunció de forma oficial el inicio de un nuevo proceso constituyente.

El jefe de Estado le instruyó a los representantes de partidos políticos arribar a un acuerdo constitucional que diera paso a la elaboración de una nueva Constitución.

2019 vs. 2022: Las similitudes y diferencias de cada acuerdo por una nueva Constitución Hace 9 horas

Llegar a un consenso, sin embargo, no fue fácil. Las fuerzas políticas debieron ceder posiciones para destrabar diferentes nudos durante la discusión que se extendió por poco más de tres meses y que -de principio a fin- no estuvo exenta de dificultades. Revisa las frases que marcaron la negociación.

No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas interminables. Nuestros compatriotas no entenderían que los responsables políticos, en lugar de atenuar sus incertidumbres, se las acentuaran. Hago, por tanto, un llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia, y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional.

Me gustaría bailar cueca con el acuerdo cerrado.

Lo que ha hecho la ministra Vallejo no corresponde con la realidad. Le hemos pedido al presidente del Senado postergar la reunión, no vamos a concurrir (...) y que se hace necesario que el gobierno no estuviera en las conversaciones.