Ministra Tohá por nuevo proceso constituyente: “Existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió durante la noche de este domingo a las negociaciones que sostuvieron los partidos políticos con representación parlamentaria en la habilitación de un nuevo acuerdo constitucional durante la semana, afirmando que, dadas las diferencias, podría no existir un acuerdo.

Tras una intensa semana de negociaciones por un nuevo acuerdo constitucional que incluso continuó durante este sábado y domingo, nuevamente no se logró sellar un pacto, por lo que los partidos políticos determinaron continuar con las conversaciones este lunes.

A raíz de la demora en lograr un acuerdo entre las distintas colectividades, la ministra Tohá destacó en conversación con Tolerancia Cero, que “existe, efectivamente, la posibilidad de que no se logre un acuerdo. Si eso llegara a pasar creo que lo que tenemos que hacer es darle la posibilidad al Congreso de pronunciarse con las distintas opciones, darle la posibilidad a la ciudadanía si fuera necesario en un plebiscito de entrada, pero todos preferiríamos que se allanara un camino”.

Según el diagnóstico de la secretaria de Estado, durante las negociaciones “ha sido difícil llegar a acuerdo, pero se ha persistido en la búsqueda de uno, quiero resaltar eso, porque cuando se quieren romper las negociaciones, las conversaciones, es muy fácil hacerlo (...) Aquí se ha continuado conversando, a pesar de que no se ha llegado a acuerdo, ha habido una persistencia en buscarlo porque eso nos abre una esperanza de que se logre una solución”.

Requerida por las preguntas que debería tener un nuevo plebiscito de entrada, tales como si se quiere una nueva Carta Magna y el método para su redacción, Tohá señaló que “habría que discutirlo”.

A su juicio, “es tan elocuente y ha sido tan persistente en el tiempo y ha sido tan categórico el pronunciamiento ciudadano en la materia, que creo que sería redundante preguntarlo, pero si alguien tiene dudas a esta altura, como José Antonio Kast, yo no tengo duda cuál sería el resultado de eso. No es que yo no tenga dudas, no hay ninguna encuesta que muestre que la mayoría de la gente no quiere cambiar la Constitución”.

En esa línea tras los cien días de negociaciones, Tohá aseguró que “ha habido problemas, porque ha faltado capacidad de ponerse de acuerdo en la oposición, en primer lugar. Aquí se ha buscado entendimiento y una y otra vez nos hemos encontrado con frentes distintos”.

Criterio del gobierno

En torno a las alternativas que estaría dispuesto a apoyar el Ejecutivo en relación a un nuevo proceso constituyente y donde el propio Presidente Gabriel Boric, ha defendido la composición de un órgano cien por ciento electo, Tohá afirmó que es un criterio común y no “un interés particular”.

“Se ha logrado en la alianza de gobierno una postura común, un criterio común (...) quiero poner en valor especialmente una cosa: lo que la alianza del gobierno está defendiendo no es un interés particular. No hay nada que diga que es un momento particularmente favorable para nuestro sector para ir a elecciones (...) Aquí se defiende un principio y creo que el país está maduro para realizar un proceso constitucional donde la decisión esté 100% radicado en personas elegidas para ello”, destacó.

Respecto a la posibilidad de un órgano mixto, Tohá afirmó que “todas estas fórmulas mixtas no es que sean descartables porque sí (...) pero cuál es el problema que tiene, que es un actor demasiado incumbente. Una de las cosas que tiene que resolver el proceso constitucional es el sistema político, son las bases del sistema electoral, el poder o no del Congreso, si es una cámara o dos y con qué poderes, entonces es muy complejo derivar esta decisión a personas derivadas de una de las partes interesadas”.

En tanto, la también jefa de Gabinete, recalcó que como “principio” el gobierno desea un órgano cien por ciento electo, pero que también se aceptaría un acuerdo “imperfecto”, como lo señaló Boric. “No quisiéramos llegar a esa situación, pero nunca vamos a preferir no tener proceso constitucional, nunca vamos a encontrar que es mejor quedarnos donde estamos, por eso hemos buscado es tratar de despejar los obstáculos dada esta diferencia para construir un camino”, declaró.

“En algún minuto se ha abierto a esa posibilidad (de un órgano mixto), pero la hemos descartado porque la apertura a un órgano mixto no abre ningún camino, porque lo que viene inmediatamente después, es garantizar que el Congreso va a tener la manija y eso no nos parece adecuado”, apuntó la autoridad.

Críticas a Amarillos

Durante la semana, desde el oficialismo se acusó al partido en formación Amarillos de ser quienes se resisten a aceptar un acuerdo, entrampado en el rol de los expertos y en la composición del órgano redactor.

Al respecto, Tohá acusó que “lo que hemos visto en este proceso, en esta discusión, es que Amarillos ha sido un escudo de la derecha para enfrentar a la opinión pública”.

“Personas que vienen de una tradición, no sé, democrática, de centroizquierda, que hoy están en ciertas posturas, lo que les permite a la derecha decir ‘no, no somos nosotros, es Amarillos’. Ahora, por qué Amarillos se presta para eso, supera mis capacidades”, expuso.

“He escuchado una idea, algo así como que no hay que confiar en un órgano electo, sino que en los mejores de los mejores, o en los sabios de la tribu. ¿Quién decide quienes son los sabios sino la sociedad misma, los electores?”, se cuestionó la secretaria de Estado por el planteamiento de Amarillos.