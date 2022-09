Tras molestia de Chile Vamos por dichos de Vallejo: Uriarte asegura que no hay ánimo en el gobierno “ni de presionar, ni imponer visiones”

La ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, fue consultada este martes por la molestia de Chile Vamos luego de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien se refirió al acuerdo alcanzado este lunes por los partidos de oficialismo y oposición para una nueva Constitución.

Así, tras una reunión con parlamentarios de la Democracia Cristiana, la secretaria de Estado abordó la polémica y enfatizó en que “el gobierno no es prescindente de este proceso, está presente, pero no está negociando, no está llevando el diálogo, sino que estamos acompañando este proceso de diálogo de las fuerzas políticas para buscar un acuerdo que nos conduzca a una nueva Constitución”.

“Hemos sido cuidadosos, respetuosos, respecto del diálogo político que están llevando adelante las fuerzas políticas”, recalcó, y agregó que “los ánimos, las percepciones, las aproximaciones corresponden que las hagan ver aquellos que están llevando este diálogo adelante, vale decir las fuerzas políticas de nuestro país”

Con todo, Uriarte remarcó que ella ha ido “personalmente planteando reiteradamente que estamos acompañando este diálogo, hicimos ver aquello que hemos sostenido como Gobierno desde hace mucho tiempo, pero no en el ánimo, ni de pautear, ni de presionar, ni mucho menos de imponer visiones respecto de contenido de este acuerdo” .

Por último, señaló que el acuerdo político entre los partidos “avanzará en el sentido de que el presidente del Senado -Álvaro Elizalde- y el presidente de la Cámara de Diputados -Raúl Soto- como conductores de ese diálogo y las fuerzas políticas determinen”.