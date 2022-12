Jouannet (Amarillos): “A veces en democracia, la legitimidad no te la dan los votos”

Viene llegando desde Arica, tras una visita relámpago para interiorizarse de la situación migratoria.

Sin embargo, ya de vuelta en Santiago, el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet, el único parlamentario del Movimiento Amarillos por Chile, volvió a meterse de lleno en las negociaciones, que se reanudarán este lunes, por un nuevo proceso constituyente.

Junto al presidente de la colectividad en formación, Cristián Warnken, y al exdiputado Zarko Luksic (ex-DC), Jouannet (también antiguamente militante de la Falange) ha sido uno de los representantes de Amarillos en estas tratativas.

El principal tema de conversación política, el fin de semana, fue el poder de Amarillos. Independiente de las caricaturas, ¿cree que igual demostraron tener un peso simbólico, a pesar de que tengan un solo parlamentario?

A veces en democracia, la legitimidad no te la dan los votos. Hay una cosa que John Rawls llama autoridad política en su libro Teoría de la justicia. La autoridad política no es el cargo en sí. Tiene que ver con una potestad que se va adquiriendo fundamentalmente cómo lleva adelante el cargo. Aylwin tenía autoridad política, lamentablemente el Presidente Piñera no la tuvo. Dicho eso, nosotros hicimos una carta en febrero donde advertimos cómo venía el proceso constituyente. Nos dijeron de todo. Nos censuraron, nos descalificaron. Y finalmente creo que teníamos razón.

Ahora los trataron de intransigentes...

Los que nos están descalificando hoy día, son los mismos que aplaudían a la Convención. Incluso, periodistas que nos descalifican de una forma muy poco objetiva. ¿Por qué estamos en esta postura? Sentimos que se puede dar una suerte de populismo constitucional o asambleísmo constitucional, que fue lo que ocurrió en el proyecto pasado. ¿Qué decimos? Tiene que haber un cuerpo de personas que le dé garantías a todo el mundo, mal llamados expertos. No nos puede pasar que se rechace la nueva Constitución. Antes dijimos vamos a rechazar para una nueva y buena Constitución, pero que no se pasen tres pueblos los que estuvieron por el Apruebo, porque perdieron y el Presidente dijo que si se perdía, seguía la Constitución de Pinochet. Y nosotros no queremos eso. Si somos tan insignificantes, bueno, entonces por qué se preocupan tanto de nosotros.

Pero el peso de ustedes se los da Chile Vamos, porque al final siguió la postura de Amarillos.

Lo que pasa es que el miércoles pasado, Warnken hizo un discurso de vuelta a todo. Eso fue. En política es bueno eso, que haya gente con argumentos y sin sacar cálculos.

En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la idea de que los expertos que proponga eventualmente el Congreso sean ratificados en una elección de listas cerradas nacionales.

Vamos a estudiar todo. No somos intransigentes. Los intransigentes han sido otros que están sacando puros cálculos. Lo que nosotros no aceptamos es la cancelación. Ha habido una cancelación en estos días.

¿Contra ustedes?

Una descalificación tremenda. Es la misma cancelación y descalificación que sufrimos cuando en febrero publicamos esta carta.

Otra lectura que hay es que Chile Vamos se está aprovechando de eso para bloquear el acuerdo, sacar las castañas con la mano del gato, como se dice, traspasándole la responsabilidad a ustedes.

Nosotros no estamos en eso. Nosotros no le estamos haciendo el juego a la derecha. Yo tengo una cultura de centroizquierda. Fui dirigente estudiantil, estuve preso tres veces, yo tengo una historia, yo me siento de ahí, siempre me he sentido. Pero lo que se llama el Socialismo Democrático finalmente terminó renunciando a lo mejor que se ha hecho en este país en materia de desarrollo social, económico, político: la Concertación. Yo se los dije. Reivindiqué a la Concertación. Nosotros somos los herederos de la Concertación.

El senador Chahuán admitió que detrás del espacio que le han dado a Amarillos también hay un ánimo de Chile Vamos de crecer hacia el centro. Da a entender que quieren sumarlos a su coalición.

No, mire, nosotros estamos hoy en la cuestión constitucional. Primero nos vamos a constituir como partido y desde ahí vamos a construir un espacio (de centro) que necesita este país.

Hay un matiz suyo con el presidente de Amarillos, Cristián Warnken, respecto del plebiscito de entrada. Ud. se abrió a la posibilidad.

No. Yo dije que estamos dispuestos a estudiar todos los mecanismos, y Cristián piensa igual.

¿Pero él fue un poquito más tajante contra el plebiscito o no?

Coincido con Cristián. El plebiscito de entrada sería un fracaso para nosotros, pero eso no implica que no tengamos que abrirnos a estudiar todo.