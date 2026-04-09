UDI anuncia proyecto de ley para quitar la gratuidad a universitarios condenados por hechos violentos

A propósito del ataque de un grupo de estudiantes a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, la bancada de diputados de la UDI presentará esta jornada un proyecto de ley que busca quitar la gratuidad a quienes ya reciben el beneficio y estén condenados por hechos violentos.

Al respecto, junto con condenar el “cobarde ataque” que sufrió la secretaria de Estado, los gremialistas hicieron referencia al proyecto de ley que presentó esta semana el gobierno, en el que se incluyó una histórica propuesta de la UDI que viene del año 2019 y que apunta a prohibir el acceso a la gratuidad a todos los secundarios condenados por hechos violentos.

Sin embargo, a raíz del episodio que vivió la ministra Lincolao, decidieron impulsar una nueva iniciativa incorporando a los universitarios en dicha inhabilidad, de tal manera que también pierdan el beneficio en caso de participar en delitos violentos, incluyendo a quienes actualmente ya gozan de ese beneficio.

“Es completamente inaceptable que con los recursos de todos los chilenos se estén financiando los estudios de quienes, lejos de contribuir, se han dedicado a destruir la educación de nuestro país. La gratuidad no puede convertirse en un beneficio que esté desligado del comportamiento de las personas”, zanjaron los diputados.

“Por eso creemos que este proyecto es una señal clara de que el país no va a tolerar este tipo de conductas. No estamos hablando de sanciones arbitrarias, sino que de una medida de sentido común y altamente valorable por la ciudadanía”, aseguraron.