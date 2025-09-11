“Vives en el vientre de la bestia”: Artés cuestiona a Parisi por residir en Estados Unidos

El candidato del Partido Comunista (Acción Proletaria), Eduardo Artés, cuestionó al abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, por residir en Estados Unidos.

En su intervención durante el espacio de interpelaciones, Artés sostuvo que, si él viviera en China y viniera solo en tiempo de elecciones al país, sería considerado como un “agente del comunismo internacional”.

“Tú vives en el vientre de la bestia. Vives en Estados Unidos y estás de acuerdo inclusiva con regímenes tan deleznables como Israel. Dime, ¿podría alguien pensar que eres agente de la CIA?”, le lanzó Artés a Parisi.

La respuesta vino de inmediato de parte de Parisi. “Cualquier persona puede pensar lo que quiere, yo creo en la libertad. Si usted viaja a China frecuentemente, bienvenido sea. Las cosas se demuestran en el camino".

“Yo ayudé a formar un partido político. Es difícil ser un candidato independiente, sin faltarle el respeto”, le respondió a Artés.

En ese instante, el también profesor señaló que el Partido de la Gente “es un atrapa todos”, por la diversa composición de la colectividad.

Parisi se mostró ofuscado y agregó que la aseveración “es una falta de respeto a los 37 mil miembros del partido que se sacan la mugre”.

“Haga un partido político, porque uno tiene que ser más que la persona”, dijo Parisi antes de destacar su trayectoria laboral y académica.

Consultado sobre por qué no vive en Chile, Parisi señaló que acá perdió su fuente laboral y seguridad.

Antes de terminar su intervención, Artés remató: “Tú eres derecha”.