SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Vodanovic refuerza reproche al Ejecutivo por eventuales recortes a Gores: “No nos parece algo que corresponda”

La senadora y timonel del PS sostuvo que se trata de una medida que va en un "sentido absolutamente contrario" no solo desde el punto de vista financiero, sino también político.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, la mañana de este miércoles se sumó a los reproches hacia el Ejecutivo por los eventuales recortes de presupuesto a los gobiernos regionales.

Se trata de una propuesta preliminar para la Ley de Presupuesto 2026, la que -según transmiten desde La Moneda- todavía está sujeta a cambios hasta que el proyecto sea presentado en el Congreso con plazo máximo hasta el 30 de septiembre.

En diálogo con radio Duna, la parlamentaria oficialista contó que en la jornada de ayer, en la comisión de Gobierno que preside, se le hizo ver a los representantes del Ejecutivo la distancia que existe con lo que se propone hasta ahora.

“Estuvimos ahí debatiendo acerca de ese punto para hacerle ver al gobierno que no nos parece algo que corresponda desde el punto de vista no solo financiero, sino también político, en orden a la autonomía que deberían tener los gobiernos regionales y a la necesidad que la ciudadanía reclama de mayor rapidez en la toma de decisiones. Vamos en un sentido absolutamente contrario”, dijo.

Vodanovic apuntó que dado que “los gobiernos regionales se crearon por una modificación reciente, no tienen una comisión, una subcomisión de presupuestos” y que eso se revisa “en la subcomisión 4, donde se tratan otros ministerios, es como una miscelánea de subcomisión”.

“Entonces no hay un tiempo, por ejemplo, como hay con las municipalidades, con la Contraloría, con otras instituciones, para que uno debata la propuesta de presupuestos”, remarcó.

Y luego agregó: “Se le ha pedido a la comisión de Hacienda que puedan crear una nueva subcomisión, y hasta ahora no se ha hecho. Yo espero que ahora también se pueda abrir una subcomisión que vea los gobiernos regionales, porque son 16 gobiernos regionales, cada uno con su realidad, cada uno con niveles distintos de ejecución presupuestaria, de necesidades, y por lo tanto analizar gobiernos regionales como un paquete también no es suficiente”.

Cabe consignar que en la jornada de ayer hubo muestras de rechazo transversal entre los parlamentarios por los recortes preliminares en la Ley de Presupuestos, desde el Partido Comunista (PC) a la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Más sobre:Paulina VodanovicPresupuestoGobiernoGobiernos regionales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Subsecretaria Leitao y demora en Ley de Seguridad Municipal: “Los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

4.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA
Chile

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Subsecretaria Leitao y demora en Ley de Seguridad Municipal: “Los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto”

Vodanovic refuerza reproche al Ejecutivo por eventuales recortes a Gores: “No nos parece algo que corresponda”

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas
Negocios

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Banco Central sube cálculo de crecimiento del PIB 2025 y 2026, pero anticipa que la inflación terminará el año en 4%

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año
Tendencias

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

En pleno desierto de Atacama: así son las nuevas y tecnológicas salas en colegios de Sierra Gorda

Cuándo y en qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C por el evento de “mini verano”

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia
El Deportivo

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia

“A puro corazón toca la puerta del Mundial”: prensa internacional se rinde ante Bolivia y el despilfarro de Venezuela

La llamativa petición del Flamengo de Pulgar a la ONU: “Somos 45 millones; exigimos que se nos reconozca como nación”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash
Cultura y entretención

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Natalia Lafourcade: “Me he dado cuenta que el valor y la riqueza de mi mundo están en otra dirección a la actual”

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia
Mundo

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

“Lo más cerca desde la II Guerra Mundial”: Polonia advierte sobre posible conflicto tras incursión de drones rusos

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo