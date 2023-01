10 grandes ofertas de esta semana: notebooks, audífonos inalámbricos y cafeteras con hasta un 72% de descuento

Notebook Asus Vivobook 15 / Intel Core i3 / 4GB RAM / 256GB SSD / 15,6″ - 40%

Aparte de innovadora, Asus es una de las marcas más confiables en cuanto a computadores portátiles. Así lo hemos comprobado en las múltiples reseñas que hemos realizado de sus equipos. En este caso, se trata de un sencillo e interesante Vivobook, que con su procesador Intel i3 de 10ª generación, 4GB de RAM y disco SSD está diseñado para exigencias medias —teletrabajo, estudios, conectividad— sin sobresaltos. Con un 40% de descuento, a este valor no se encuentra hoy nada mejor en el mercado. Precio normal: $564.900.

Aspiradora inalámbrica Samsung Powerstick 170W - 25%

Para quienes desconfían de las aspiradoras robot pero igualmente buscan algo más tecnológico para el aseo en casa, la Powerstick de Samsung podría ser una gran alternativa. Es inalámbrica —su batería promete entre 30 y 60 minutos de autonomía, según la potencia—, liviana, muy flexible y fácil de limpiar. Su motor de 170W debería ser capaz de aspirar pelos y polvo sin mayores problemas. Por primera vez se encuentra a menos de 150 mil pesos. Precio normal: $199.990.

Audífonos gamer Turtle Beach Ear Force Recon 70 - 72%

Escribimos este listado con unos audífonos Turtle Beach Ear Force 70 en las orejas. No son la última chupada del mate, pero cumplen bien su cometido: su diseño aísla el ruido exterior pero sin resultar incómodo, su cable es suficientemente largo para moverse con comodidad y el micrófono dirigido, al menos en las videollamadas, se escucha bien. En resumen: si ya con su precio normal eran un buen negocio, en esta oferta de Abcdin están realmente regalados. Precio normal: $21.390.

Smartphone Vivo V21 128GB 5G - 20%

Hace algunos meses reseñamos este smartphone de la marca china Vivo, un interesante modelo de gama media cuyo principal atractivo eran sus selfies, que se codeaban en calidad con la de modelos premium. Capaz de conectarse a la red 5G, el V21 puede ser una de las mejores apuestas hoy disponibles en el mercado para quienes busquen un celular elegante y funcional, que destaque principalmente en las fotos frontales y los videos nocturnos. Precio normal: $359.990.

Parlante inalámbrico JBL Flip Essential - 18%

Uno de los mejores y más codiciados parlantes inalámbricos es el JBL Flip. Su versión más reciente es la 6, que vale más de 100 mil pesos, pero un modelo más accesible y que no decepciona es el Essential: su batería dura 10 horas de reproducción continua, con un radiador de bajos que se hace sentir pero sin saturar, muy resistente al agua y los golpes, además de fácil de enlazar. Precio normal: $72.990.

Licuadora Oster BLST4126R 700W 1,2 litros - 46%

Nunca nos cansaremos de recomendar esta licuadora Oster clásica, que reúne algunos atributos de modelos profesionales —como su jarra de vidrio templado de 1,25 litros o su acople metálico— con un valor alcanzable. Su motor promete durar hasta seis veces más que el de otros modelos Oster y sus cuchillas de acero están diseñadas para triturar hielo. Hoy, Paris la tiene a casi la mitad de su precio. Precio normal: $69.990.

Audífonos inalámbricos Philips TAUH202BK/27 - 38%

Para quien necesite audífonos inalámbricos con micrófono pero no ande buscando ni alta fidelidad, ni cancelación de ruido ni máxima resistencia —¡solo quiero escuchar y ser escuchado un par de veces al día, por el amor de dios!—, entonces que se incline por este modelo de entrada Philips. Si se lo cuida y no se lo exige más de la cuenta, durará varios años. Precio normal: $29.990.

Cafetera en cápsulas Nespresso Dolce Gusto Piccolo XS - 16%

Las cápsulas Nespresso, con toda la polémica que trajeron —por lo que contaminan sus envases y por lo poco “tradicional” de su método— igual se ganaron el corazón de mucha gente. Son fáciles, son prácticas y, según el gusto, son ricas. Y las máquinas son cada vez menos exclusivas en sus precios. Como esta Dolce Gusto Piccolo XS, la más chica de las chicas, que cabe en cualquier cocina y que Falabella la tiene hoy al precio más bajo del mercado. Precio normal: $79.990.

Video monitor Philips Avent SCD833/01 - 30%

Aunque creemos que no es un producto indispensable en la crianza y cuidados de bebés, para los padres y madres primerizos —y no tanto— que no pueden vivir sin estar atentos a cada suspiro de su guagua, los monitores sí son esenciales. Y si hay que elegir uno, mejor que sea bueno, con alto alcance, sin interferencias y, por qué no, con una pantallita que permite no solo escuchar sino además ver a la criatura. Como este completo modelo Avent, que está con un 30% de descuento. Precio normal: $249.990.

Notebook Samsung Galaxy Book2 Pro 360 / Intel Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 13,3″ - 49%

Muy buenas sensaciones nos dejó el Samsung Galaxy Book2 Pro, el regreso de los computadores portátiles de la marca coreana. Muy liviano, rápido y elegante, se llevó todos nuestros aplausos. Esta versión, la 360, aunque no la hemos probado, añade a lo anterior una pantalla touch que funciona y se pliega como una tablet, transformando todas esas bondades en un versátil 2 en 1. Movistar lo tiene a un precio irrisorio. Precio anterior: $1.599.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 9 de enero de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.