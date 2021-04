11 grandes ofertas de esta semana: audífonos, freidoras y aspiradoras robots

Audífonos Huawei AM61 Bluetooth - 40%

Entre las 6 y las 9 de la mañana, cualquier chileno o chilena puede salir de su casa, sin permiso oficial, para realizar ejercicio. Un horario en el que no pocos usaban para hacer deporte, pero que se ha masificado como el último vestigio de libertad. Y que resulta aún más libre usando unos audífonos como estos, inalámbricos pero firmes, ideales para el movimiento. La oferta, eso sí, es exclusiva con Tarjeta La Polar. Precio normal: $29.990.

Motorola Moto G7 Plus - 44%

A casi la mitad de su precio está este smartphone de Motorola, lanzado el 2019 y que fue recibido en su momento con muy buenas críticas. Un celular cototo —176 g y 6,2 pulgadas—, con una autonomía que va por las 22 horas aunque una cámara no tan potente. Más que suficiente a este valor. Precio normal: $179.990.

Audífonos Urbanears Plattan 2 Bluetooth - 42%

La gracia de estos auriculares es que sus almohadillas, más pequeñas, se “sientan” casi justo en los oídos y no alrededor de ellos, como la mayoría de los audífonos. Un diseño clásico pero con 30 horas de autonomía inalámbrica. Precio normal: $69.990.

Yogurtera Oster CKSTYM1001 4 tazas - 50%

Hacer yogur —una fuente natural de probióticos muy interesante— es mucho más fácil de lo que parece. Solo se necesita leche fluida, un poco de yogur natural y herramientas que hay en toda cocina. Pero si se quiere más sencillez aún, una yogurtera hace que el proceso sea casi automático. Por 15 lucas, vale la pena. Precio normal: $29.990.

Tabla de cortar Düssel 30x46cm - 44%

Tablas de cocina: ¿de madera o de plástico? Cada una tiene sus atributos, pero si nos vamos solo por lo higiénico y práctico, dos chefs nos recomendaron las últimas, más fáciles de lavar y más seguras de usar. Aquí una Düssel con un descuento importante. Precio normal: $8.990.

Cuchillo carnicero Tramontina 8 Dynamic - 40%

Sin cuchillo no hay cocina. A unos les gustará pesado y con mango de acero, a otras más liviano y con una superficie antideslizante, y no faltan los más clásicos, que con un mango de madera y una hoja con algo de filo hacen maravillas. Como sea, no puede faltar, y a un precio como este hay aún menos excusas. Precio normal: $9.990.

Selladora al vacío Oster FoodSaver 010X - 25%

Hace poco explicábamos cómo funciona el proceso de sellar al vacío los alimentos y por qué, durante el confinamiento y la necesidad de estar abastecidos, puede ser una buena manera de hacer más eficiente la cocina. El sistema FoodSaver, de Oster, es el más popular y sencillo de utilizar. Precio normal: $79.990.

Freidora de Aire Oster 15B 1,5 lt - 33%

Es uno de los productos más apetecidos por los millenials, especialmente los que viven solos, que crecieron comiendo frituras pero hoy sus culposas conciencias les impiden consumir tanto aceite y grasa. Amada y odiada, con la Tarjeta La Polar está un tercio más barata. Precio normal: $59.990.

Escritorio esquina Rodler Cannes 150-165cm X 45 X 73cm

El teletrabajo y las clases online han obligado a redistribuir los espacios de la casa. Quienes tienen la suerte de contar con un espacio para eso, seguramente apreciarán un mueble como éste, que permite dos estaciones de trabajo en una. Precio normal: $299.980.

Cuna colecho Bebesit Side&Side - 56%

Menos guaguas han nacido en estos 12 meses, pero eso no detiene la maquinaria que hay detrás de cada una. Esta cuna colecho, que permite tenerla cerca de la cama —y abrirla incluso para adjuntarla al lecho matrimonial—, es un arma de doble filo: ayudará a alimentar a la criatura de noche, pero cuando crezca costará mucho sacarla de la habitación. Precio normal: $179.990.

Aspiradora robot Samsung con wi-fi - 46%

No dejan de aparecer aspiradoras robot en el mercado. En pocos años pasamos de las pioneras Roomba, que abrieron el mercado, hasta las docenas de marcas que hoy se pueden encontrar. Samsung ha sido una de las más recientes en llegar, con la ventaja que puede conectarse fácilmente al sistema de inteligencia artificial doméstico e interactuar con la TV, el refrigerador y el celular. Precio normal: $349.990.

