12 grandes ofertas de esta semana

No es la mejor época para las ofertas y descuentos: ya pasaron las apoteósicas jornadas del Cyberweek y el Black Friday, y a medida que se acerca la Navidad, los precios más que bajar incluso llegan a subir. Pero después de varias horas buscando, chequeando y comparando, pudimos encontrar 12 interesantes rebajas, entre ellas las de un celular de este año y audífonos de alta fidelidad a menos de mitad de precio.

Limpiador facial Gama Moon Cleaner - 57%

En Práctico, hemos insistido bastante —quizá demasiado— en la importancia del cuidado del rostro. Y uno de los productos más populares para conseguirlo en el último tiempo son justamente los limpiadores, unos aparatos vibradores para la cara que mejoran la circulación de la sangre y ayuda a la humectación. Incluye además una loción corporal. Precio normal: $34.990.

Camisa italiana Trial Non Iron - 61%

Non iron es el subtítulo de esta camisa, y para los que no se manejan con el inglés, eso significa que es capaz de cumplir el sueño de tantos: no tener que plancharla. Su tela, com microdiseño de 98% de algodón y 2% de spandex, no se arruga después del lavado, por lo que solo es necesario esperar a que se seque y doblarla como si fuera una estúpida y sensual polera. Precio normal: $89.900.

Audífonos inalámbricos Marshall Major 3 - 56%

La famosa marca de parlantes Marshall también ha ganado reconocimiento por sus audífonos, y acá reformulan un diseño clásico con tecnología inalámbrica y una batería que dura hasta 30 horas de escucha contiunua. Precio normal: $159.990.

Polera Champion hombre manga corta - 51%

De ser una conocida pero convencional marca de ropa deportiva, la que seguramente usaba tu padre para salir a trotar o tu mamá para hacer aeróbica, Champion de pronto se volvió un hit entre la juventud, especialmente desde el hip hop, justamente por ese carácter nostálgico-noventero que supo mantener. Esta polera está a mitad de precio: si quieres estar a la moda, no pierdas la oportunidad. Precio normal: $34.990.

Extractor de jugo lento Sindelen EXL-200RJ - 50%

Para sacarle el verdadero jugo a tus frutas y verduras, este extractor Sindelen ocupa un sistema de giro lento que retiene más nutrientes y conservando mejor el sabor. Precio normal: $69.990.

Pack de 2 sostenes Palmers microfibra - 50%

La ropa interior nunca sobra, menos si está con un 50 por ciento de descuento. Estos sostenes Palmers son de microfibra, una mezcla de poliéster y poliuretano, que asegura un buen ajuste y una alta durabilidad. Precio normal: $14.990.

Rollos de bolsas al vacío FoodSaver - 60%

El calor es un gran enemigo de la conservación de los alimentos. Se te olvidó refrigerar el arroz del almuerzo y en la tarde es probable que no haya soportado los 33º que estamos teniendo en la zona central. Pero a veces el refri tampoco es suficiente para mantenerlos en buen estado por varios días. Estas bolsas, que guardan la comida al vacío, sin contacto con el oxígeno, prometen hacerla durar cinco veces más. Precio normal: $15.990.

Audífonos Soundcore Life 2 con cancelación de ruido - 46%

Otros audífonos de gama media con un generoso descuento. La línea Soundcore, de Anker, se destaca internacionalmente por la calidad de su sonido pero también por la precisión de su cancelación de ruido. Este par presenta ambas cualidades y con un 46% de rebaja. Precio normal: $74.990.

Manguera de luces LED GEN 10 mt - 54%

¿Te resistías a adornar tu casa, considerando que este era un año que no daba muchos motivos para celebrar, pero viste a tus vecinos, o fuiste donde un familiar, y las luces del árbol o de los balcones, prendiéndose y apagándose, te encendieron nuevamente el ánimo navideño? Esta manguera de 10 metros, capaz de iluminar una gran habitación, están con un 54% de descuento. Precio normal: $21.990.

Kit de cocina Play Doh - 40%

Un buen regalo de última hora puede ser este set de Play-Doh —o súper masa, como le decíamos los niños de los noventa—, que viene con cinco colores y varios implementos para crear helados magníficas y coloridas copas de helado que no se derriten. Precio normal: $9.990.

Wok antiadherente Tefal So Generous 28 cm - 50%

Si el calor obstaculiza tus ganas de cocinar, el wok puede ser una buena solución: no te ahorrará el sudor —los quemadores deben estar a su máxima potencia para dorar bien los alimentos— pero sí hará más rápido el proceso. Este, con teflón antiadherente, está a la mitad de su valor. Precio normal: $37.990.

Samsung Galaxy Z Flip 256 GB - 35%

Según Alejandro Alaluf, nuestro especialista en tecnología, este fue uno de los modelos más innovadores y destacados del año. El precio, como el de cualquier celular nuevo y de alta gama, era bastante prohibitivo, pero ya muestra señales de bajar: aquí está un 35% más barato (que puede llegar a 38% si pagas con tarjeta Ripley). Precio normal: $1.499.990.

