13 dulces y caramelos favoritos de nuestros lectores

Halloween es una fiesta en la que los protagonistas suelen ser los disfraces, pero este año, donde no habrán grandes celebraciones ni salidas por el barrio, los que encenderán los ánimos en casa serán las golosinas, dulces y chocolates. Es cosa de ir a un supermercado en estos tiempos: a pesar de que estamos en medio de una pandemia, las infinitas variedades de caramelos de Noche de Brujas se han tomado varios pasillos.

Aunque cada uno tiene su preferencia y sus manías en cuanto a los dulces, nunca es una mala idea, y considerando la inmensa oferta que existe hoy, probar nuevos sabores y variedades. Para eso hicimos un pequeño experimento: preguntamos a nuestros lectores, a través de las redes sociales, cuáles eran sus golosinas favoritas. Advertencia, podrías sentirte identificado con las descripciones y probablemente te van a dar antojos de comer uno de estos ejemplares.

1. Turrón de maní Arcor

Aunque tiene fama de ser placer de persona mayor, esta delicia cuenta con muchos fanáticos. “Me gusta el maní combinado con sabores dulces, y que sea como estilo ‘masticable’”, dice Milena Filipek, un gusto que además está vinculado a su infancia, cuando su madre se lo compartía siendo una niña.

2. Gusanitos ácidos Arcor

“Son la combinación perfecta de dulce, ácido y gomita”, explica Juan Carlos Justiniano, un fan declarado de este tipo de golosinas. “Las gomitas de gusanito tienen un sabor increíble, una textura suave y además son lindas”, respalda Antonia Bon.

3. Capri de Nestlé

Este es un chocolate clásicos nacional, sobreviviente de décadas y competencia extranjera, y que también contiene grandes dosis de nostalgia: a muchos adultos les recuerda los tiempos del colegio, cuando lo comprabas en los quioscos durante el recreo o al salir de clases. “Es una bomba de dulzura y esa crema es un elixir para mi paladar”, confiesa José Ignacio Marchant.

4. Macarrones Moulie

Este es un pastelito francés, más sofisticado y delicado, perfecto para este Halloween donde no no se recomienda ir casa por casa pidiendo —ni entregando— dulces. “Tienen una textura muy distinta. Son livianos y tienes muchos sabores distintos”, comenta Paulina Sánchez, una amante de la pastelería de ese país. “Es como una nubecita llena de sabores”, explica.

5. Galletas Donuts de Costa

Hay varios seguidores de estas galletas, que hicieron furor cuando aparecieron hace unos veinte años. Al parecer, el secreto está en su crocancia. “La cobertura y la galleta son muy ricas”, comenta Bárbara Tagle, a quien le encanta “esa sensación de frescura, como de que estuviesen recién hechas”.

6. Chocolate Hershey’s Cookies ‘n’ creme

“Me gusta este chocolate en específico, porque me parece el mejor entre todos los blancos”, escribe Jorge Vilches. Este chocolate, además, tiene la crocancia de una galleta. Es una combinación ganadora si es que eres amante de estos dos dulces.

7. Calugas Kegol ácidas

¿Se acuerdan, los mayores de 25, que en sus tiempos escolares vendían a $50 o $100 cada kegol? Esa caluga gigante y dulce, que podías masticar infinitamente. “Me gusta que sean duras y que se vayan ablandando a medida que las vayas masticando”, comenta Sebastián Mora. El gran plus de este tipo de calugas, según él, es “que son como un chicle que se puede tragar”.

8. Super 8 de Nestlé

La fanaticada del Super 8 es masiva. Por mi parte, no conozco a nadie al que no le guste esta barra de galleta cubierta de chocolate. “Lo venden en todos lados”, cuenta Carla Uribe. Su gusto, para ella, está en que “no es tan dulce, es barato y entero rico”. Pablo Miranda, otro seguidor del Super 8, enfatiza en el precio de este dulce: “si suben el precio del Super 8 queda la embarrada en Chile”.

9. Chocolate blanco Milka

Este puede ser un gusto más de nicho, pero el chocolate blanco siempre ha tenido fanáticos. “Es más dulce que el negro, tiene más sabor a leche, es más suave y no tiene amargor”, comenta María Alejandra Valenzuela.

10. Pack chocolate Prestigio Nestlé 16 un de 35 g

Este es uno de los favoritos de mi abuela, y como dice Melisa Paredes, “el chocolate con coco es de gusto adquirido. A mí no me gustaba cuando chica pero ahora lo amo”. Luis Legaza agrega que “es una mezcla estupenda: coco con leche y cubierto de chocolate; una bomba de azúcar”.

11. Tabletón de Fruna

No podía quedar fuera este popular dulce. Igor Venegas explica que su gusto por este dulce está ligado a su infancia. “Mi abuelo me compraba cuando chico y nunca me dejaron de gustar”, explica. “Son baratísimos y súper accesibles”.

12. M&M de maní

Aquí hay dos grandes competidores: los M&M amarillos o los Rolls de envase naranjo. “Tiene todo lo rico de un chocolate y lo mejor es su centro de maní”, explica Loreto Concha, fanática de los clásicos dulces norteamericanos.

13. Frugelé de Ambrosoli

Estos son muy preciados en las bolsas de Halloween: como vienen en cantidades exorbitantes, es uno de los dulces que más se obsequia. Esteban Vera es fanático de los Frugelé cítricos, porque “son un clásico de siempre”, ácidos y blandos. Sus favoritos son los de pomelo.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 28 de octubre de 2020. Los valores y la disponibilidad pueden cambiar.