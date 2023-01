Reseña | Lenovo Tab P12 Pro: una tablet completa y elegante

Las tablets siguen vendiéndose. Quizás no como pan caliente, como hace un par de años, pero la demanda se mantiene en aumento. A pesar de la contracción natural pospandemia, el mercado global para estos dispositivos alcanzó cerca de 69 mil millones de dólares durante el 2022, con proyecciones de 134 mil millones de dólares para el 2028, lo que según la consultora Imarc significa un crecimiento cercano al 11 por ciento anual,. No son malos números. Y tampoco es sorpresa que Apple y Samsung sean las marcas dominantes en este segmento.

Aunque el mercado de las tablets puede llegar a ser algo mañoso, la verdad es que si se escarba se pueden encontrar modelos muy específicos para las necesidades de cada usuario: ocio, videojuegos, streaming de contenido o productividad light y videollamadas. Incluso, hay algunas especialmente diseñadas para niños.

La verdad, hay de todo y para todos, porque las tablets, a pesar de algunas creencias, no es un capricho de la industria, sino que un nicho de productividad y entretenimiento que es necesario llenar.

Es lo que refleja la Lenovo Tab P12 Pro, la nueva tablet de la marca china, con la que claramente apunta a un segmento más alto. Acaso para competirle a sus rivales directos en la cima, como Samsung y su espectacular Galaxy Tab S8 (acaso la mejor tablet Android de la actualidad, que también viene con funda y teclado) o incluso al iPad.

Sus especificaciones y tamaño, eso sí, se asemejan más a la pantalla de Samsung que a otro modelo: hay similitudes en las pulgadas, la ubicación de la cámara, el guardado del lápiz o su alma de laptop ultra portátil multiuso. Y también está el tema del precio, por supuesto.

Diseñada para ser utilizada como un aparato multiuso, con la muy útil adición de accesorios que se complementan muy bien, esta es la Tab P12 Pro de Lenovo. Vamos a conocerla en detalle.

Especificaciones:

Dimensiones : 285.61 x 5.63 x 184.53 mm

Peso : 565 gramos

Pantalla : AMOLED multitáctil 12.6 pulgadas 2K / Dolby Vision

Resolución : 2560 x 1600 píxeles

Tasa de refresco : 120 Hz

Procesador : Qualcomm Snapdragon 870 (3.20 Ghz)

Memoria : 8GB RAM

Almacenamiento : 256GB (UFS 3.1)

Batería : 10.200 mAh (con carga de 30W, hasta 80% en 1.5 horas apróx.)

Cámara : 13 MP + 5MP (trasera) y 8MP (delantera)

Puertos : 1 USB-C 3.2 / 1 microSD & Nano SIM / 1 Pogo Pin 4 puntos

Conectividad : Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / WWAN

Sistema operativo : Android 12

Accesorios: Teclado Lenovo Keyboard Pack / Lápiz Precisión Pen 3

Unboxing: liviana y elegante

Sacar la tablet de la caja no fue nada especial en términos de novedades o sorpresas. Al abrirla nos encontramos con el dispositivo y, más abajo, tras unos separadores de cartón, los accesorios, como el cobertor con el teclado y el lápiz (o precision pen), además de un cable de carga USB-C y el conector de corriente.

Una de las cosas que más me gustó de la P12 Pro fue su cobertor. Es de un material plástico reforzado, recubierto de una elegante tela gruesa, que le otorga mucho estilo a la tablet al momento de dejarla sobre una mesa o escritorio. Evidentemente, esta se dobla en uno de sus tercios para dar paso al apoyo. A su vez, en una de esas divisiones flexibles, hay un espacio muy práctico para guardar el lápiz magnético. Bonito y práctico detalle.

En las manos, y gracias a su construcción de aluminio y metal, se siente ligera —pesa poco más de medio kilo— pero firme. De hecho, con sus 5,6 mm de grosor, debe ser de las tablets más delgadas que hemos reseñado últimamente.

En modo vertical, tenemos un botón de encendido y lector biométrico al costado superior derecho y una entrada para tarjetas microSD. Por el lateral del mismo lado, casi en la esquina, tenemos los botones separados de volumen, para controlar el sonido de los cuatro parlantes JBL: dos arriba y dos abajo.

En la parte inferior, al centro, está el conector USB-C para transferencia de datos, energía y carga rápida (también viene incluido un adaptador, buen detalle). Lo que sí, eché de menos una entrada para audífonos jack 3.5 mm. La P12 Pro solo viene en un color: gris tormenta. Funcional, aunque fome y genérico.

Radiante pantalla AMOLED y potente sonido

La pantalla, eso sí, es preciosa. Hecha con tecnología AMOLED, tiene buena tasa de refresco (120 Hz), cómodo tamaño (12.6 pulgadas) y una muy buena resolución de 2560 x 1600 píxeles. Además, incluye rango dinámico alto para mejor definición (HDR), buen brillo y contraste de colores (es visible incluso al aire libre durante un día soleado) y Dolby Vision.

El sistema viene actualizado a Android 12, por lo que el funcionamiento inicial está al día en términos de sistema operativo. Luego de la tradicional instalación inicial y la recuperación de claves, apps y accesos, nos pusimos a navegar inmediatamente en modo “laptop”. Interactuar con el teclado y la pantalla es un combo funcional muy práctico. Como mencionábamos, los cuatro parlantes JBL —que en modo horizontal quedan dos a cada costado— definitivamente mejoran la experiencia aural, al menos si la comparamos con un celular.

Su diseño es tradicional, pero cobra nueva vida al adosarle el cobertor y hacer uso del teclado. Ahí es donde se transforma en una verdadera estación de trabajo: como viene con los accesorios incluidos, se le puede sacar el máximo potencial de inmediato.

Teclado elegante y lápiz muy útil

Porque además del teclado, el combo incluye el lápiz inteligente o Precision Pen 3, que hace las veces de stylus de una manera muy precisa, dependiendo de la necesidad del usuario. Pasar del teclado al tacto y después a utilizar el lápiz amplía notoriamente las posibilidades de uso e interacción: ya sea trabajar en una planilla, redactar un texto, realizar dibujos —para qué decir interactuar con videojuegos— o simplemente navegar en la pantalla.

El rendimiento y fluidez del lápiz fue sumamente agradable, particularmente con la pantalla dividida entre dos aplicaciones. Algo que quizás no es para todos los gustos, pero para quienes trabajan en diseño o piezas gráficas puede tener mucha utilidad.

El detalle práctico es que detrás de la P12 Pro, además del módulo de dos lentes para la cámara, hay un espacio magnético para adosar el lápiz. A su vez, el cobertor tiene un espacio para su guardado y su carga (inalámbrica). Buen diseño.

Óptima para trabajar y jugar

Al momento de ocupar la P12 a full, con los accesorios activados, la cosa cobra sentido. Aunque los marcos me parecieron algo gruesos, su pantalla AMOLED es preciosa, cosa que se nota especialmente a la hora de consumir contenidos o jugar videojuegos.

Pero una vez que se le agrega el teclado, la cosa cambia dramáticamente y la tablet se transforma prácticamente en un laptop. No es nada nuevo en la industria —de hecho es lo que se espera de modelos de esta gama— pero la P12 lo hace con estilo y comodidad. Para un público más profesional, digamos.

El teclado emula perfectamente al de un notebook y no hay quejas en ese sentido. Evidentemente, la experiencia no es tan perfecta como lo sería con un teclado dedicado, pero el accesorio hace correctamente la pega, con un buen trackpad, teclas anchas y en una cómoda disposición. La cámara fotográfica, con su lente de 13 megapíxeles y un gran angular de 5 megapíxeles, digamos que solo cumple.

Al ocuparla como pantalla para consumir contenidos audiovisuales en streaming, no defraudó. Visualmente es un agrado y los cuatro parlantes JBL sonaban fuertes y con músculo, especialmente en escenas de acción. Y los videojuegos para qué decir: estuve probando el popular Vampire Survivors, que tiene una interesante carga gráfica, y la pantalla en ningún momento trastabilló. Lo que sí, al usarla en modo vertical se pierde un poco el efecto inmersivo del sonido.

Gran batería y confiable rendimiento

La respuesta en cuanto a demanda fue óptima. Una pantalla bonita siempre ayuda, pero la Lenovo Tab P12 Pro no es solo apariencias: la verdad es que todas las aplicaciones abiertas, fueran redes sociales, herramientas de productividad, videojuegos o sencillamente dibujar en la pantalla, resultaron un agrado. Eso a pesar de que el procesador no es lo último que Qualcomm ha sacado del horno, pero fue suficiente gracias al apoyo de sus 8 GB de memoria. Al menos en las semanas en la que probamos el dispositivo, no hubo mayormente problemas.

En términos de autonomía, la batería del P12 es grande (10.200 mAh) y está al nivel de modelos similares de la competencia. Es decir, su rendimiento puede alcanzar los dos días de uso sostenido antes de tener que volver a cargar el aparato. Con un uso ocasional, la duración puede fácilmente extenderse varias jornadas.

El software de Lenovo además incluye un modo de productividad que trata de emular al escritorio más tradicional de un computador. Lo hace a partir de ventanas que uno puede acomodar, como si de alguna manera fuese Windows, aunque la diferencia no es tan sustancial. Por otro lado, al deslizar la pantalla hacia la izquierda, en vez de encontrarnos con la típica página de noticias de Google, apareció un refrescante “centro de entretenimiento” que agrupa distintas apps de contenido, desde Netflix a YouTube.

En ese sentido, tras algunas horas de uso, sentí que la P12 puede situarse perfectamente en el rango de las tablets de gama alta con Android. O de cualquier sistema operativo, en realidad.

Veredicto Práctico

La Tab P12 de Lenovo es una muy buena y equilibrada tablet todo terreno. Es funcional, cómoda y, muy importante, viene con los accesorios incluidos, lo que permite sacarle el jugo inmediatamente, en especial quienes necesiten realizar tareas de productividad. Ahí, lógicamente, el lápiz inteligente es su gran adición, especialmente para creadores de contenido.

Este aspecto no es un detalle: que la P12 incluya todos sus accesorios hace que el precio del producto sea más real y honesto, ya que sin ellos la tablet limita claramente sus posibilidades. Al estar desde la partida, en cambio, de inmediato transforman la tablet en una verdadera estación de trabajo que poco tiene que envidiarle a un laptop. Gran punto a favor para Lenovo. Considerando entonces sus prestaciones y su valor, es un dispositivo absolutamente recomendado para cualquier tipo de uso.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 24 de enero de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.