Los mejores audífonos inalámbricos según sus usuarios en Amazon

¡Tanta plata por un par de auriculares!, dirán muchos cuando vean los precios que tienen algunos de los audífonos mejor evaluados por quienes los compraron en Amazon. Y puede que tengan razón: no es poco el dinero que cuestan algunos de estos cintillos sonoros inalámbricos, pero en estas circunstancias quizá valga la pena la inversión. Entre teletrabajo y teleeducación, muchos han debido compartir todo el día el poco espacio que hay en las casas, cruzándose los ruidos de una reunión de Zoom con la otra, además de la radio que prendió alguien para cocinar y los estruendos incesables de los videos de TikTok.

En estas condiciones, no hay muchas más formas de privacidad que la que se puede conseguir con un par de audífonos en las orejas, aislándonos un poco del entorno inmediato y concentrándonos —o desconcentrándonos— en la música que nos enfoca, el podcast que nos distrae o la videoconferencia a la que necesitamos prestarle atención. Y si bien cualquier auricular suena, no todos lo hacen bien, ni la batería dura mucho, ni se pueden soportar demasiado tiempo sobre las orejas. Los siguientes, al menos a juicio de quienes los han usado, son caros pero aseguran un gran sonido, buena aislación, estabilidad en su conexión y enorme comodidad.

Beats Solo 3

4.7 / 5 de 3.953 opiniones en Amazon.com

En seis años, esta marca de audífonos pasó de ser un nuevo negocio del rapero y productor Dr. Dre a convertirse en el líder de ventas globales de estos aparatos. Creada el 2008, el 2014 fue comprada por Apple en más de 3 mil millones de dólares. Los usaban Michael Phelps antes de lanzarse a romper récords en los Juegos Olímpicos, Neymar previo a jugar un partido, Pharrell Williams era fotografiado con ellos y Lady Gaga también. Pero no se hicieron populares solo por la onda: de verdad que funcionan muy bien. “El sonido es genial y claro, tienen mucho volumen y cancelación de ruido, incluso cuando no están funcionando”, dice un usuario de este modelo en Amazon.

JBL Live 650BTNC

4.4 / 5 de 731 opiniones en Amazon.com

JBL es una de las marcas de sonido más prestigiosas del mundo: la usan los profesionales, sus parlantes portátiles son muy populares, y con sus audífonos uno pisa territorio seguro. Estos se enfocan en la cancelación del ruido externo, que con sus enormes almohadillas consigue ser casi completa, pero además cuentan con un botón que permite activar al asistente de voz —Google o Alexa— y casi 30 horas de batería. Algo muy inteligente: incluye un cable de sonido/energía, que se conecta al celular, para seguir escuchando cuando se acabe la carga. “Yo pensaba que la tecnología de cancelación de ruido era una mentira, pero realmente me sorprendí de lo bien que funcionaba”, escribe un contento usuario. “Bloqueó completamente el sonido del aire acondicionado de mi pieza”.

Skullcandy Riff

4.4 / 5 de 1.873 opiniones en Amazon.com

“Creo que estos audífonos están más enfocados hacia los usuarios principiantes, que no han tenido experiencias con auriculares inalámbricos. ¡Pero son geniales!”, comenta un consumidor de este par, de una marca aún no tan conocida en Chile pero muy popular en Norteamérica. Su batería dura más de diez horas —y con una carga de diez minutos puedes usarlos por dos horas—, y promete mucha resistentes a los golpes y tironeos.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

4.3 / 5 de 6.846 opiniones en Amazon.com

Sí, no son para cualquier presupuesto. Por esa plata podrías comprarte una tablet, un ligero notebook o un celular de gama media. Pero, como dice un comentarista que los compró en Amazon, “es Bose, el Ferrari del sonido. Son una necesidad para los amantes de la música y un deber para quienes busquen algo de calma en un mundo frenético”. Poético el amigo, pero quizá sea inevitable la inspiración después de escuchar alguna sinfonía —o incluso el enésimo single de Bad Bunny— con estos audífonos. Según Wirecutter, no hay otros que cancelen el sonido externo como estos —tiene 11 niveles de aislación—, y además incluyen un fino y preciso micrófono, ideal para reuniones telemáticas. ¿La batería? Promete 20 horas de duración.

Sennheiser HD 350BT

4.2 / 5 de 68 opiniones en Amazon.com

“Tiene la mejor calidad de sonido, manufactura y características que se pueden pedir a este precio, sobre todo viniendo de una marca como esta”, dice un usuario en Amazon. “Moderen sus expectativas: es imposible encontrar un gran sonido o una buena cancelación de ruido en audífonos inalámbricos sin un presupuesto muy empinado”. En resumen: muy buenos auriculares, aunque no los mejores. La batería, eso sí, puede llegar a durar 30 horas y viene con micrófono.

Jabra Move Style Edition

4.1 / 5 de 2.237 opiniones en Amazon.com

Otro par de “gama media”, como se dice en la jerga tecnológica. Jabra es una marca muy reconocida en Estados Unidos —algunos de sus modelos han sido escogidos dentro de los mejores de ese mercado— pero que aún no llega con fuerza a estos rincones. “No hay nada malo en estos audífonos”, dice un cliente. “Pero tampoco nada realmente bueno. Tienen un muy buen sonido neutral, el que puedes escuchar por mucho tiempo. Para ver películas o YouTube en mi computador están muy bien. Pero no hay nada en su sonido que te vaya a sorprender”. Tienen micrófono integrado y una batería que dura 14 horas, pero quizá su gran gracia sea su peso: solo 150 gramos.

Panasonic RP-BTD5

4 / 5 de 92 opiniones en Amazon.es

El más económico de la serie también es el menos laureado: su cancelación de ruido no es muy alta y la calidad de su sonido tampoco es espectacular, pero tiene sus cositas: una batería que puede llegar a las 40 horas, micrófono integrado y un botón para contestar llamadas. “Es del tipo on-ear”, escribe un consumidor, “entonces no cubre completamente la oreja, pero es cómodo. No obstante, como consecuencia, no aisla tan bien como otros modelos”.

