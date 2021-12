Los mejores regalos para amantes de la música

No suenan las campanas ni los coros infantiles que nos muestran en Mi Pobre Angelito. Tampoco cae nieve, porque, en realidad, las temperaturas llegan a los 30 grados en la zona central. Pero no te confundas, porque a pesar de lo que da a entender el clima y el ambiente social, sí es Navidad.

Al menos la música ofrece escape y refugio cuando se necesita uno. Y en este 2021 hubo harto de dónde aferrarse. Si no has enviado tu carta al Polo Norte o si te quieres vestir del Viejito Pascuero de algún melómano o melómana, toma nota:

Álbumes

Qué duda cabe: con la paralización de los espectáculos y las giras a causa de la pandemia, el 2020 fue un año duro para la actividad musical. Sin embargo, parece ser que algunos artistas aprovecharon el tiempo para crear y afinar sus trabajos, teniendo como resultado algunos de los mejores lanzamientos de esta temporada.

Es el caso de Sam Sheperd, dj y productor británico, más conocido como Floating Points, quien en su álbum Promises unió fuerzas con una eminencia del jazz, el saxofonista Pharoah Sanders. Una joya. Por el lado de la música alternativa, los ingleses Dry Cleaning irrumpieron con un disco debut —New Long Leg— que tiene a su post punk revival en los primeros lugares de todos los listados del año de los medios especializados. Con Glow On, Turnstile se instala como la banda del momento en la escena hardcore, con un discurso y estética muy en línea con las nuevas generaciones (ojo que estarán en la próxima edición de Lollapalooza Chile). En el rap, Tyler the Creator lanzó Call Me If You Get Lost, con el que refrenda esa genialidad que lo encamina a ser uno de los principales entertainers del barrio. Por su parte, la rapera inglesa-nigeriana Little Simz se abrió paso con Sometimes I Might Be Introvert, un trabajo de 19 canciones en las que hip hop, el afrobeat, el soul y la electrónica se entremezclan para fluir como un río bravo.

C. Tangana - El Madrileño

En la música urbana, el destape vino por el lado del cantante y productor español C. Tangana, cuyo segundo álbum de estudio, El Madrileño, lo puso en la órbita global: doble platino en España, y top 8 en el ranking de Pop Latino elaborado por Billboard. Reggaetón, flamenco, soul, R&B, y una estética sumamente cuidada entre el folclor ibérico y lo moderno, además de invitados como los Gipsy Kings, José Feliciano y Jorge Drexler, son parte de los condimentos de uno de los discos más destacados del año.

The Beatles - Let It Be (Box Set)

Si viste o estás viendo Get Back, la increíble película de casi ocho horas sobre los Beatles de casi ocho horas dirigida por Peter Jackson, seguramente no querrás perder su compañía. Es que el documental muestra no sólo el trabajo detrás de lo que terminó siendo el último disco de la banda de Liverpool —además de su legendaria presentación en el techo de Abbey Road—, sino también las dinámicas creativas y los altibajos de las relaciones interpersonales de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. En ese caso, un buen regalo para un beatlemaníaco —o un autorregalo— es justamente el box set de Let it Be, disponible en formato CD o vinilo —ambos con cinco discos más un Bluray—. En ambas versiones incluyen un libro con fotos, relatos e información extra.

Los Blops

La música chilena, también, estuvo llena de lanzamientos destacados, como Rey, de Camila Moreno, 7 Mares, de Tsunamis, el surtido Seis, de Mon Laferte, el avasallador Nada volverá a ser igual, de El Purpurado de Charol, o el ensoñador Visiones, debut de Juan Desordenado. Para los más clásicos y amantes del folk rock, sobre todo ese que llegó con la ola experimental de los sesentas, el regalo ineludible es la nueva edición del álbum debut de Los Blops, a cargo del sello nacional Blow Your Mind (BYM). Remasterizado a partir del prensaje original —y autorizado por sus músicos fundadores—, este clásico que marcó un antes y un después en la música nacional en 1970, incluye el arte original y material inédito como para poner a brincar al espíritu coleccionista. Puedes adquirirlo directamente en el Instagram de BYM.

Libros

La música es sonido, está claro. Pero no es lo único. Para llegar a ella, los artistas se basan en la experiencia multisensorial: pudo ser algo que se vivió, que se saboreó, se olió o se palpó; una película que se vio o una obra que se leyó y que sirvió de inspiración para crear y componer. Si no lo creen, vean nada más el listado de libros recomendados que dejó el mismísimo David Bowie tres años antes de morir. Según dijo, estos fueron los que le hicieron cambiar la forma de ver el mundo y le ayudaron a forjar su camaleónica carrera. Son 100 títulos, cada uno con consejos de lectura que ofrece el mismo músico. Una nueva manera de aproximarse al genio de uno de los artistas más importantes de la música contemporánea. Lo encuentras en Esqueleto Libros, por 14 mil pesos.

El Club de Lectura de David Bowie - John O’Connell

Pack Disco Rayado: Los Prisioneros y Los Tres

Tanto que ha salido de Los Prisioneros y Los Tres. Cómo no, si son de las bandas más relevantes de la música nacional. Y aunque pareciera que no hay nada más que decir, lo hay. Algo que La Piedra Redonda Ediciones sabía cuando incorporó a su catálogo la colección Disco Rayado, un homenaje a distintos álbumes —y artistas— surgidos en estas tierras, a partir de los cuales distintos autores se encargan de contar la historia los transformó en obras cumbres. Literatura, entrevistas o crítica musical caben en esta colección, cuyo estreno tiene a los autores del Pateando piedras y La espada y la pared como protagonistas. Puedes obtenerlos por separado o en este pack que dejamos a continuación:

El ruido eterno: Escuchar al siglo XX a través de su música - Alex Ross

Repasar la historia del siglo XX a través de su música, tomando como punto de partida la Viena antes de la Primera Guerra Mundial, pasando por la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin y el Nueva York de los sesentas, hasta adentrarse en los cambiantes sonidos modernos. Fue la titánica tarea del periodista estadounidense Alex Ross y que transformó a este libro, publicado en 2009, en una obra imprescindible, elogiada por la mismísima Björk, que lo calificó de “increíblemente enriquecedor”. Una recompensa más que satisfactoria para cualquier amante de la música.

Art Record Covers - Francesco Smampinato

Si hay algo que tiene con vida a los vinilos en la era del streaming —más allá de su sonido— es que su formato resalta la cualidad de los álbumes como obra de arte visual. Un vínculo artístico que tuvo como soporte diseminador el manifiesto futurista que Luigi Russolo escribió en 1913 y que, de cierta manera, forjó una nueva estética musical. Es parte del relato que el historiador de arte contemporáneo Francesco Spampinato hace en esta recopilación de más de 500 portadas de discos, editada por Taschen en 2017. La banana de Andy Warhol para The Velvet Underground & Nico, el elegante prisma de Storm Thorgerson, para The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd; la ilustración cruda de Raymond Pettibon para los discos de Black Flag, la icónica vela de Gerhard Richter para el Daydream Nation de Sonic Youth, y mucho más. Un libro que incluye entrevistas a músicos, diseñadores y artistas, para gozar viendo, leyendo y escuchando.

Figuras coleccionables

El ímpetu coleccionista siempre encuentra nuevas “necesidades” y formas de satisfacerlas. En los últimos año,s las figuritas Funko Pop, inconfundibles por el desproporcionado tamaño de sus cabezas, se han puesto bien de moda, ofreciendo una gigantesca variedad de personajes del mundo del cine, la TV y la música, reversionados con esta curiosa anatomía. Ni los dioses se salvan.

Jimi Hendrix Funko Pop!

Pero los monos cabezones no son la única alternativa en cuanto a figuras de acción. La popular compañía estadounidense Super 7 tiene su propia propuesta, en la que se pueden encontrar recreaciones de los propios artistas como personajes salidos de los imaginarios de las mismas bandas. Grateful Dead, Run DMC, Iron Maiden, Napalm Death, Descendents, Slayer, Misfits y tantos otros más los puedes encontrar para encargar a través de su sitio web. Aunque en Chile también puedes pillar algunos en tiendas como Kali Yuga Distro.

Maiden Japan Super 7

Run DMC Reaction Figure Super 7

Audio

Si el presupuesto es mayor y así también la necesidad —por ejemplo, solucionar dónde diablos escucho la música—, acá van algunas alternativas para distintos formatos.

DAC iFi ZEN Blue V2

Es la era digital y en ella la mayoría de las personas consumen música vía streaming. ¿Pero es necesario hacerlo en una pésima calidad como la que entrega el mp3? Si eres de los que quieres subir el nivel sin que eso signifique pasarte al formato físico, entonces tendrías que tener un DAC. ¿Qué es eso? Un dispositivo que, tal como lo dice su nombre completo, se encarga de convertir la señal que emite la fuente —como un laptop o un smartphone— de digital a análoga, lo que permite percibir las ondas que transmiten el sonido. Algunos dispositivos ya incluyen su propio DAC, pero actualmente se fabrican algunos pensados específicamente para mejorar la calidad del sonido, como este iFi Zen Blue V2, que funciona con conectividad Bluetooth de alta resolución.

Personal Stereo y CD Player

El CD y el cassette también dan cara al paso del tiempo y se niegan a quedar en el pasado. De hecho, aún puedes encontrar tiendas que se dedican a su venta, como Respect, Funtracks, Cyco Records, Yellow Moon Records, Productora Mutante, ETCS Records, Bombtrack Distro, o todas las que puedes pillar en el Persa Bío Bío. Una buena alternativa es hacerte de un reproductor portátil, como un CD player o un personal stereo para encerrarte en tu propia cápsula del tiempo y regresar de lleno a los 80s y 90s. De hecho, estos modelos Jensen cuentan con un sintonizador de radio AM/FM. Después de tanto esfuerzo que hiciste por tener tu colección de discos y tapes, rescatarlos de la bodega, quitarles el polvo y darles una segunda vida es lo de menos.

Reproductor de CD Jensen CD-60R

Personal Stereo Jensen

Para tocadiscos y audífonos, puedes revisar algunas de nuestras notas anteriores:

Instrumentos musicales para iniciados

Vamos un paso más allá: si en vez de escuchar música la idea es empezar a hacerla o simplemente tocarla, te sugerimos algunos instrumentos que los especialistas usualmente recomiendan para iniciarse.

Guitarra Yamaha C40

Las guitarras acústicas tipo española, como este modelo, son ideales para aprender a tocar, ya que cuentan con un mástil más ancho y, con ello, mayor espacio entre cada cuerda. Estas últimas, al ser de nailon, son más suaves que las metálicas, dando mayores facilidades para su dominio y control. Si estás pensando en regalar a un niño o niña, quizá deberías buscar una más pequeña, de ¾.

Teclado Casio CTK-3500

Lo mejor de aprender a tocar teclado es que se tiene toda la gama sonora de los instrumentos. Y para comenzar, se recomienda hacerlo con un teclado de 61 teclas, es decir, que cubra las cinco octavas centrales. Este modelo de Casio es portátil, por lo que puedes llevarlo donde quieras y guardarlo con facilidad, si así lo necesitas. Posee 400 tonos de alta calidad y 150 ritmos para darle más onda a tu práctica.

Ukelele Soprano Freeman

Durante los últimos años, y en especial durante la pandemia, la demanda por ukeleles se disparó gracias a la popularidad que le impulsaron figuras como Eddie Vedder. Los especialistas dicen que el ukelele soprano es un buen instrumento de inicio, ya que, a diferencia de sus símiles concierto o tenor, cuenta con sólo cuatro cuerdas. Este modelo ofrece ese sonido brillante, característico del instrumento de origen hawaiano.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 15 de diciembre de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.