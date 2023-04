Reseña | Lenovo ThinkPad X13s + Motorola ThinkPhone: un dúo dinámico

La conocida línea ThinkPad de Lenovo hace poco cumplió nada menos que 30 años de vida. Originalmente creada por IBM en 1992, para diseñar computadores orientados a productividad y oficinas, la gama se mantuvo dentro del portafolio de productos luego de la venta de la división de terminales a Lenovo, el 2005.

Hasta hoy, los productos mantienen su tradicional diseño, inspirado en las cajas de comida bento japonesas: formas rectangulares negras y el clásico botón/mouse rojo furioso que se encuentra en medio del teclado, acaso uno de los distintivos más reconocibles en el mundo de la computación.

La misión inicial de esta gama era robarle participación a Toshiba y a Compaq, que durante los noventa dominaban la industria de los computadores portátiles. La marca, entonces, se transformó en un producto icónico en oficinas y corporaciones alrededor del mundo, no solo con laptops sino también con tablets, periféricos y, ahora, teléfonos. Sí, smartphones. Pero la adición de un nuevo —y crucial— dispositivo a la familia no es la única novedad que ha presentado la línea.

El Lenovo ThinkPad X13s es un laptop que por primera vez incluye un procesador con arquitectura ARM y además fabricado por Qualcomm. Se trata de la plataforma Snapdragon 8cx Gen 3, que además de ser la primera máquina con motor de esta compañía (como alternativa a Intel y AMD, proveedores tradicionales), entrega radicales mejoras a su funcionamiento: desde rendimiento, velocidad, eficiencia y duración de la batería. De partida, no requiere de ventiladores.

Como decíamos, entre lo más interesante de este lanzamiento está que Lenovo sumó un nuevo integrante que va de la mano con el ThinkPad: el ThinkPhone. Desarrollado por Motorola (como era lógico, ya que Lenovo es dueño de la compañía desde 2014), el aparato busca acompañar y complementar, en diseño y en términos tecnológicos y funcionales, a su hermano mayor con teclado.

Si bien no es una sorpresa vincular a un smartphone con un computador, con el fin de “proseguir” la experiencia, lo que ha hecho Lenovo/Motorola es algo único en su categoría. Ahora veremos por qué.

Especificaciones:

Lenovo ThinkPad X13s

Dimensiones : 13.4mm x 298.7mm x 206.4mm.

Peso : Desde 1,06 kg

Pantalla : LCD IPS 13,3″ WUXGA (2400x1080) 300 nits

Procesador : Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3

Tarjeta gráfica : Qualcomm Adreno 690

Memoria : 8GB

Almacenamiento : hasta 1TB PCIe SSD Gen 4

Batería : 49,5 Wh con carga rápida (hasta 28 horas de reproducción de Video)

Audio : Dolby Audio + Qualcomm Voice & Audio Suite

Conectividad : 5G / Wi-Fi 802.11AX / Bluetooth 5.1

Puertos : 2 x USB-C 3.2 Gen 2 / Audífonos + mic 3,5mm

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Motorola ThinkPhone

Dimensiones : 158,76 x 74,38 x 8,26 mm

Peso : 189 grs

Pantalla : pOLED 6,6″ FHD+ (1080 x 2400) @144 Hz

Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (3.20GHz)

Memoria : 8GB LPDDR5

Almacenamiento : 256GB

Batería : 5.000 mAh / Cargador de 68 W

Cámaras traseras : 50MP (f/1,80) / 13MP (f/2,2) / 2MP

Cámara frontal : 32MP (f/2,45)

Conectividad : WIFI 6e 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz + Bluetooth 5.2

Sistema operativo : Android 13

Garantía: 1 año

Comodidad en movimiento

La tradición manda y el ThinkPad X13s nuevamente no decepciona. Es un computador liviano (poco más de un kilo) y práctico, con un diseño muy funcional, rectangular, pero redondeado en sus bordes. El tamaño compacto de la unidad —13,3 pulgadas— sienta muy bien, incluso para alguien como yo, que posee manos grandes. Es perfecto para la portabilidad y su cascarón de goma (bajo una construcción de magnesio reciclado) lo hace muy firme y agradable al tacto.

Es un laptop muy cómodo para llevar de la casa al trabajo y viceversa. Y un muy buen detalle: la caja viene con un dock para conectarlo vía USB-C y así ampliar los puertos de entrada que trae el equipo, que no son muchos: solo dos entradas USB-C. Este hub incluye un extra de dos USB-A, un lector de tarjetas SD, otro lector de tarjetas MicroSD, un conector USB-C y un puerto HDMI.

Bajo el capó también es muy interesante: al cambiar los tradicionales procesadores de Intel o AMD por una silicona de Qualcomm, el computador presenta un notable rendimiento en lo que se refiere a conectividad, performance y duración de la batería. La nueva plataforma es la Snapdragon 8cx Gen 3, que acaba de salir del horno y funciona muy bien, ya sea en conectividad express o evitando que el laptop se recaliente. De hecho, como decíamos, esta nueva arquitectura de procesadores ARM —similar a la de los M1 y M2 de Apple— no requiere de ventiladores.

La definición del “always on, always connected” acá se cumple a cabalidad, en especial si consideramos que el nuevo procesador de Qualcomm además permite conectividad 5G y Wi-Fi 6 de última generación. Pero también el ThinkPad ofrece una serie de herramientas de seguridad bajo el concepto ThinkShield que, alimentados por inteligencia artificial, pueden dejar tranquilo al más paranoico. Como por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial infrarrojo, incluido junto a la cámara sobre la pantalla.

La distribución del teclado es uniforme y cómoda, con una muy agradable distancia entre cada una de las teclas. Lo mismo sucede con el trackpad, que tiene un tamaño acorde y una disposición algo distinta al resto de otros laptops: sus tones de tecleo de manera física, para hacer clic, están arriba y no abajo del espacio de trazado.

Como siempre, casi al centro del teclado se ubica el muy característico botón rojo de la marca, para utilizarlo como mouse o cursor complementario. Quizás por eso los botones físicos del trackpad se ubican en la parte superior. Buen detalle.

Quizás la única queja personal es que el ThinkPad X13s no incluya un puerto HDMI, que a estas alturas suena como algo obvio. Además, en términos de potencia gráfica, el ThinkPad es discreto. Funciona con un adaptador integrado al procesador —el Qualcomm Adreno 690—, lo que permite realizar la gran mayoría de las labores diarias en un computador destinado a la productividad. Pero una mejor tarjeta gráfica, junto a un puerto HDMI, no sólo habría hecho más atractivo el equipo, sino que además le hubiese permitido escalar a un espectro laboral y creativo aún mayor. Nada del otro mundo en todo caso, porque con lo que viene es de por sí suficiente.

ThinkPhone: el complemento perfecto

El ThnikPhone, por su parte, es el primer aparato de Motorola que busca asimilarse a uno de los productos de su compañía madre: Lenovo. Y ya era hora, porque es lógico que todo lo que ha logrado amasar Motorola en términos de seguridad y comunicación con el computador (de la mano de su software “Ready for”) va paso a paso con las características de productividad que posee esta clásica línea de Lenovo.

Su diseño no dista mucho de su hermano mayor: compacto, liviano (sólo 189 gramos), rectangular con bordes redondeados y marco de aluminio, mientras que por atrás presenta la clásica textura negra y gris de la línea. El logo del ThinkPhone va engravado con el punto rojo en una esquina. Ese acento gusta mucho, ya que como decíamos, le da mucha personalidad al aparato. Y el detalle se vuelve a apreciar en el botón de encendido. Se ve muy bien.

La pantalla, con desbloqueo biométrico, es de cómodas y brillantes 6,6 pulgadas. Su protección de pantalla es Gorilla Glass Victus, muy resistente a golpes y rayaduras, y también cuenta con certificación IP682 para soportar polvo, suciedad y la inmersión en aguas poco profundas.

Por dentro tenemos el potente procesador Snapdragon 8+ Gen 1, junto con 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, además de un potente sonido estéreo Dolby Atmos. Su decente cámara —que no brilla pero tampoco flaquea— tiene un lente principal trasero de 50 MP y uno frontal de 32 MP. Nada de mal.

Así, acaso por primera vez bajo la misma marca y plataforma digital, un smartphone va directamente de la mano con su laptop. Ambos son de la misma línea de productividad y seguridad, conversan fácilmente y encarnan el mismo entorno. El aparato es “by Motorola”, pero es solo un gesto a la marca, porque se sabe que vienen de la misma matriz.

En estos momentos, y aparte de Apple, Samsung es quizás la única otra marca que, vía su línea Galaxy S, puede ofrecer similares características.

Al igual que el laptop, el ThinkPhone tiene en temas de seguridad y sincronización sus mayores características. El hardware, el firmware sobre Android 13 y el software del dispositivo están integrados para proteger todos los datos de las amenazas móviles. Apps como Moto KeySafe, contraseñas y las claves criptográficas se aíslan de los datos de otros dispositivos con una capa adicional de seguridad que no se utiliza regularmente en los teléfonos móviles.

Pero al final, lo mejor de todo es tener al celular como una pantalla extra de productividad, la que termina siendo una extensión laboral: todas las aplicaciones, documentos o archivos se sincronizan entre sí o pueden sencillamente ser arrastrados entre plataformas con el mouse. Así de fácil.

Y un detalle no menor: la carga rápida de 68 W también es compatible con el ThinkPad. Es decir, puedes usar el mismo cargador para ambos aparatos. Una gran noticia para la eficiencia, la sostenibilidad y el orden doméstico.

Ambos productos se venden de manera independiente, aunque esperamos que Lenovo pronto ofrezca un combo por los dos aparatos. Comercialmente sería toda una novedad, ya que juntos son dinamita.

Veredicto Práctico

La conjunción de ecosistemas entre Motorola y Lenovo al fin se concreta y de la mejor manera posible: a través de su popular línea Think. Un laptop fresco, cómodo y novedoso (que de paso está de aniversario), junto con un teléfono que busca emular y extender las experiencias de uso, trabajo y conectividad del computador. Es decir, dos aparatos que conversan entre sí, aunque por separado cada uno puede cumplir muy bien sus funciones. Sus precios, eso sí, al ser aún novedades,

Esta sincronía no es la gran novedad, pero puede que sea la primera vez que una compañía alinea sus esfuerzos en entregar dos productos únicos, independientes entre sí, pero que juntos pueden ser una maravilla de productividad conjunta. Buen combo y buen trabajo, Lenovo (y Motorola).

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 18 de abril de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.