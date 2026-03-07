SUSCRÍBETE
    1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

    Por 
    Publirreportajes .
    1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

    A medida que continúan las interrupciones en la aviación en la región del Golfo tras los informes de un ataque con dron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, la plataforma global de criptomonedas 1win ha organizado una operación de evacuación privada para sus clientes VIP que se encuentran actualmente en los Emiratos Árabes Unidos.

    La aviación comercial en la región se ha visto gravemente afectada. La aerolínea Emirates suspendió temporalmente los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Dubái, instando a los pasajeros a no acudir al aeropuerto hasta que la situación de seguridad se estabilice. Además, varias rutas internacionales han sido canceladas en las próximas semanas mientras las aerolíneas evalúan los riesgos operativos.

    Para ofrecer mayor flexibilidad a los clientes VIP que no podían o no querían depender de los vuelos comerciales interrumpidos, 1win coordinó opciones de aviación privada con varios operadores internacionales de chárter. La iniciativa se centró en ofrecer salidas directas desde aeropuertos en Dubái y Abu Dabi hacia destinos en América Latina, Asia y la región de la CEI.

    “Nuestra prioridad siempre es la seguridad y confort de nuestra comunidad”, declaró un portavoz de 1win. “En circunstancias inciertas, intervenimos y buscamos soluciones”.

    Los informes de la industria indican que la demanda de aviación ejecutiva en los EAU ha aumentado de manera significativa mientras los viajeros buscan alternativas a los vuelos comerciales afectados. Varios medios especializados en aviación y medios internacionales reportaron un aumento considerable en los chárteres de jets privados y un fuerte incremento en los precios de salidas desde Dubái, reflejando la creciente demanda de opciones de viaje alternativas durante la crisis.

    El programa de chárteres de 1win continúa en curso, con aeronaves adicionales organizadas según las necesidades de viaje de los clientes.

    1WINEAUbranded-tendencias

