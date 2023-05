Champú nº1 con extracto de cebolla morada de Nuggela & Sulé: la revolución capilar convertida en champú y un éxito en ventas

Todas las tiendas quieren contar con él y arrasa en ventas en internet. ¿Qué tendrá el champú de Nuggela & Sulé que quien lo prueba dice ser el mejor champú que han usado en su vida? “El pelo me crece más rápido, me ha frenado la caída del cabello, tengo más volumen y fuerza, y siento que tengo mucho más pelo”, son algunos de los muchos comentarios sobre el Champú Premium Nº1 de Nuggela & Sulé potenciado con extracto de cebolla.

Solo han pasado 8 años desde su lanzamiento en 2015, pero ya es un absoluto icono y el producto más vendido de la marca en todos, y cada uno de los 25 países donde está presente, incluyendo Chile. El secreto de su meteórico éxito no es otro que su eficacia.

Este laboratorio español que basa sus fórmulas en la recuperación de remedios tradicionales, rescató uno de los más escondidos y antiguos como es el uso de la cebolla como remedio capilar, y lo incorporó a un tratamiento en formato Champú Premium que no solo frena la caída del cabello, sino que también retrasa la aparición de canas y estimula el crecimiento del cabello.

Pero no estuvo sólo por mucho tiempo, pronto le acompañó otro imprescindible en la rutina capilar y que también se ha convertido en un auténtico best-seller desde su lanzamiento: el Super Acondicionador Imperial. Una absoluta innovación en el universo de los acondicionadores ya que se puede aplicar desde la raíz hasta las puntas sin engrasar el cabello y que además estimula el crecimiento del cabello, lo acondiciona e hidrata desde la base y proporciona un resplandeciente brillo imperial.

El secreto de la cebolla

Haciendo historia y buscando entre los primeros libros de medicina, Nuggela & Sulé encontró en la antigua Grecia el uso de la cebolla como remedio capilar. Ya en el siglo I, el médico griego Dioscórides Anazarbeo (Anazarba c.40-c-90), hacía referencia a la cebolla en su famoso libro “De Materia Médica” sobre los múltiples beneficios de la cebolla para hacer renacer el cabello.

El reconocido naturista y cirujano inglés John Gerard (Londres 1545-1612) publicó en The Herbal or General History of Plants que “el jugo de cebolla aplicado sobre la calva, hace regresar el pelo rápidamente”. Y así hasta nuestros días, donde el Dr. E. Sharquie demostró en un estudio publicado en el prestigioso National Library of Medicine PUBMED, que el jugo de cebolla era un remedio tópico eficaz para luchar contra la alopecia areata.

Con esta información, Nuggela & Sulé investigó qué podría haber detrás de esta noble planta herbácea, y descubrió que la cebolla tiene una elevada concentración de Quercetina, un flavonoide con actividad antiinflamatoria sobre el cuero cabelludo y a la vez activa la regulación sanguínea, haciendo que el folículo piloso tenga una mayor nutrición, mejorando su aspecto, vitalidad, además de estimular su crecimiento.

Al mismo tiempo, la cebolla contiene una alta cantidad de Azufre, también llamado en el mundo de la cosmética “el mineral de la belleza”, ya que contiene propiedades anti-bacterianas, anti-seborreicas y desintoxificantes, ejerciendo en el cabello una limpieza altamente efectiva mientras regula la secreción sebácea para aquellos que sufren de cabello graso.

Basándose en estos datos, la marca española lo procesó en el laboratorio e incorporó a sus fórmulas el extracto de cebolla roja, ya que es la variedad que más contenido en quercetina posee y, que junto con otros 34 ingredientes en los que destacamos las Sales del Mar Muerto y el Glucógeno Marino, completan una fórmula Maestra y de Alto Rendimiento que no deja de ser alabada y premiada por su eficacia.