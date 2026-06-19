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    Chile como referente de migraña en encuentro internacional en Suiza

    Durante la penúltima semana de mayo se llevó a cabo en Ginebra un encuentro internacional de alto nivel que reunió a representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridades políticas y sanitarias, sociedades médicas, y agrupaciones de pacientes de distintos países, organizado por la European Migraine & Headache Alliance.

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    Chile como referente de migraña en encuentro internacional en Suiza

    La instancia tuvo como principal objetivo abrir un espacio de diálogo y colaboración en torno al impacto de la migraña como problema de salud pública global, así como identificar oportunidades para fortalecer su incorporación en las agendas sanitarias y promover una mayor articulación internacional entre los distintos actores involucrados.

    Entre los principales temas abordados destacaron la carga global de la migraña, las brechas de acceso y la necesidad de crear políticas públicas para el abordaje actual de la migraña en los sistemas de salud.

    En este contexto, la participación de Chile fue especialmente destacada por la solidez del trabajo colaborativo que actualmente impulsa el país en materia de migraña. La delegación chilena logró transmitir de manera clara los avances alcanzados y los desafíos para visibilizar esta enfermedad.

    La experiencia presentada posicionó a Chile como un caso de referencia internacional, destacando especialmente la capacidad de articulación entre el Estado, la sociedad civil y la academia.

    “La migraña no es solo una condición de salud, sino que también afecta el desarrollo y la productividad de un país como el nuestro. La migraña afecta a millones de personas generando consecuencias invisibles en familias, empleados y en la economía. En mis cargos públicos en Chile he aprendido que los temas que mueven la agenda pública son aquellos que de la evidencia se transforman en decisiones en políticas públicas y eso debemos hacer con la migraña”, dijo

    Karla Rubilar, jefa de la Unidad de Salud Pública en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile

    En su intervención agregó la importancia de avanzar hacia políticas públicas concretas que permitan mejorar el diagnóstico, tratamiento y acceso para las personas que viven con migraña.

    Asimismo, Antonia Cancino, creadora de la asociación Club de la Migraña, desarrolló una destacada presentación en donde visibilizó la necesidad de impulsar innovación y acceso desde la experiencia de los pacientes, particularmente mujeres laboralmente activas que enfrentan barreras significativas para acceder a diagnóstico y tratamiento oportuno.

    También fue relevante la participación del Departamento de DIPRECE, liderado por la Dra. Marcela Silva, cuya intervención permitió exponer el estado actual de la migraña en Chile, así como los principales desafíos existentes en materia de diagnóstico, cobertura, acceso y generación de datos sanitarios.

    Más sobre:MigrañaChileOrganización Mundial de la SaludOMSSaludbranded-tendencias

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