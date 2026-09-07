Cinco paradas en Santiago para saborear España

España se disfruta con todos los sentidos: una mesa compartida, un buen vino y comida auténtica. En Santiago, distintos rincones buscan trasladar ese espíritu a cada plato, con propuestas que van mucho más allá de la gastronomía.

Esta ruta reúne restaurantes y establecimientos que cuentan con los sellos Restaurants from Spain (RFS) y Colmados from Spain (CFS), una certificación impulsada por ICEX España Exportación e Inversiones dentro de la iniciativa Foods & Wines from Spain. Distintivos que reconocen la autenticidad de su propuesta y su compromiso con los productos y sabores de España.

Las Bellotas: productos ibéricos para llevar a la mesa

Nace de una historia de pasión, familia y espíritu aventurero. Año 2014 funda la tienda y año 2024 la barra de tapas. Es Jaime Sartorius, un español, cuya historia con Chile comenzó de una manera tan singular como memorable: llegó al país con 50 jamones en su coche, atravesando continentes para traer consigo un pedacito de su tierra. Hoy, esa misma pasión se refleja en una cuidada selección 8directamente de Dehesa de Extremadura), además de quesos, charcutería y otros imprescindibles.

⭐ ¿Qué pedir? Jamón 100% ibérico puro de bellota

Las Bellotas: productos ibéricos para llevar a la mesa

La pata de jamón 100% ibérico puro de bellota cortada a cuchillo. Un verdadero emblema de la gastronomía española, seleccionado por su excepcional calidad y su origen. Su sabor intenso, su aroma y su delicada textura que se derrite en boca.

El plan para sentirse en España

Ir a la barra de tapas para elegir diferentes preparaciones con tumaca, tapa de morcilla maravilla, tapeo sin rodeos, bocadillo de jamón ibérico estratosférico, entre otros, y perder la noción del tiempo entre sabores y sensaciones. Luego, pasar a la tienda y llevar un par de cuñas de queso, paleta ibérica, morcón, salchichón, lomito bellota, etc.

El Valenciano: el mediterráneo alrededor de la mesa

Somos la primera cadena de restaurantes de gastronomía española del continente, especializada en paellas, tapas y cocina mediterránea. Desde nuestros inicios, nuestro propósito ha sido acercar la auténtica cultura gastronómica de España a Chile, respetando la tradición y reinterpretándola a través de una experiencia contemporánea.

⭐ ¿Qué pedir? La paella de mariscos

Preparación que combina la auténtica técnica valenciana con la extraordinaria calidad de los mariscos chilenos, logrando un sabor único. Otra de las favoritas es nuestra sangría casera “La Valenciana”, elaborada por nosotros en el Valle de Santa Cruz.

El plan para sentirse en España

El plan perfecto comienza en nuestras barras, inspiradas en las tradicionales barras españolas, donde el tiempo parece detenerse y lo único que importa es compartir con tu gente favorita.

La Bodeguilla de Cristóbal: la taberna española

La Bodeguilla de Cristóbal es un rincón de España en Santiago, donde la tradición, la buena mesa y la hospitalidad se encuentran. Con más de 20 años de trayectoria, su cocina mantiene vivas las recetas y sabores de la gastronomía española: paellas, arroces, tapas, jamón ibérico, serrano cortado al momento, pescados, mariscos y platos tradicionales de las distintas regiones de España. La propuesta se complementa con una cuidada selección de vinos y un ambiente de auténtica taberna española.

⭐ ¿Qué pedir? La paella tradicional

Es uno de los grandes imprescindibles de La Bodeguilla y uno de los platos que mejor representa su cocina. Se prepara respetando la tradición española, cuidando el punto del arroz y buscando que cada ingrediente aporte sabor y personalidad.

La Bodeguilla de Cristóbal: la taberna española

⭐ ¿Qué pedir? La paella tradicional

Es uno de los grandes imprescindibles de La Bodeguilla y uno de los platos que mejor representa su cocina. Se prepara respetando la tradición española, cuidando el punto del arroz y buscando que cada ingrediente aporte sabor y personalidad.

El plan para sentirse en España

Empezaría compartiendo unas tapas, aceitunas y una tabla de jamón ibérico, serrano cortado al momento, acompañados de una buena copa de vino, un vermut o un fino de Jerez. Después, un rabo, unos callos, un cocido, una tortilla española, habas salteadas con jamón, morcillas estilo Burgos, boquerones y una paella al centro de la mesa.

El Txoko: un rincón del País Vasco

Restaurante gastronomía española con más de dos décadas acercando a la ciudad los sabores y hospitalidad de la comida vasca y española. Tapas, pinchos, recetas tradicionales y productos españoles con una marcada identidad vasca.

⭐ ¿Qué pedir? Rabo estofado y pimientos del piquillo rellenos

El rabo estofado, cocinado lentamente hasta conseguir la carne tierna. Y de entrante, los pimientos rellenos de bacalao en con la salsa más emblemática, salsa vizcaína.

El plan para sentirse en España

Al centro de la mesa dos clásicos: pulpo a la gallega y tortilla de patatas. De fondo el cabrito al horno y los pimientos de piquillo y todo acompañado de un buen vino español y una buena sobremesa.

Casa del Jamón: la esencia de Madrid y Sevilla en Santiago

Nacida en Santiago en marzo de 2019, Casa del Jamón es la embajada definitiva de la gastronomía ibérica en Chile. Tras consolidar su sello en el centro histórico, hoy deslumbra con una taberna contemporánea y una terraza al aire libre que evoca la vibrante atmósfera de los icónicos mercados de San Miguel en Madrid y La Boquería en Barcelona. Su propuesta rinde culto a la charcutería de excelencia con cortes selectos de Salamanca, La Rioja y la D.O. Jabugo, acompañados de quesos madurados, tapas tradicionales, bocatas y una cuidada despensa de aceites, arroces, vinos y licores importados. Además, el local es el punto de encuentro para vivir los grandes clásicos en pantalla gigante.

⭐ ¿Qué pedir? Paella Mar y Tierra

La corona de la casa se disputa entre dos: la tradicional Paella Marinera y la versión Mar y Tierra. Por su parte, la tabla de Jamón 100% Ibérico de Bellota y Jamón Serrano ofrece un viaje sensorial inigualable.

El Plan Español Perfecto

Para vivir una velada como en el corazón de Madrid o Sevilla, el plan ideal comienza al atardecer en la terraza pidiendo una jarra de sangría de la casa bien fría junto a una ración de tortilla española y montaditos variados. La experiencia alcanza su punto cúspide durante las noches de fin de semana con sus aclamados shows de tablao flamenco en vivo y tributos a leyendas de la música como los Gipsy Kings.

¿Cómo reconocer un auténtico restaurante español?