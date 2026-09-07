SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    COLUN y Copec Flux consolidan su alianza en energía solar con el mayor proyecto fotovoltaico en techumbre industrial del sur de Chile

    Este proyecto da continuidad al acuerdo iniciado en 2024 para desarrollar plantas solares destinadas a productores cooperados de COLUN, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de sus procesos productivos.

    Por 
    Publirreportajes .
    Lionel Mancilla, gerente general de COLUN junto a Juan Cristóbal González, gerente general de Copec Flux. Nelson Soto S.

    La cooperativa COLUN y Copec Flux, firmaron un acuerdo para desarrollar el mayor proyecto solar para autoconsumo en techumbre del sur de Chile, un hito que consolida la apuesta de ambas compañías por incorporar energía renovable a procesos industriales de gran escala.

    La iniciativa contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de 4.860 paneles bifaciales sobre más de 21.000 m² de techumbre, en la nueva planta que COLUN construye en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos. El sistema tendrá una potencia peak de 3.159 kWp y una potencia nominal de 2.475 kWac, y generará cerca de 3.357 MWh de energía renovable durante su primer año de operación, volumen que abastecerá parte del consumo eléctrico de la planta y reducirá su huella de carbono.

    El proyecto se enmarca en la estrategia de sostenibilidad que COLUN ha impulsado en los últimos años, en la que la cooperativa busca que su crecimiento productivo avance de la mano de la eficiencia energética. Para la cooperativa, incorporar energía limpia en una de sus plantas más relevantes no es solo un compromiso ambiental: es una decisión de negocio que apunta a una producción láctea más competitiva y con menor exposición a la volatilidad del costo energético.

    “Estamos convencidos de que la planta en construcción será un referente de excelencia, fortaleciendo el estándar de calidad que define a nuestra cooperativa”, señaló Lionel Mancilla, gerente general de COLUN. Nelson Soto S.

    “La instalación de este sistema fotovoltaico en nuestra nueva planta reafirma la convicción de COLUN por avanzar hacia procesos industriales sostenibles. Es una inversión en innovación y eficiencia energéticas que beneficia a toda la cadena de valor de nuestra cooperativa y al desarrollo de la Región de Los Ríos”, aseguró

    Lionel Mancilla, gerente general de COLUN

    Por su parte, el gerente general de Copec Flux, Juan Cristóbal González, destacó que “Copec y COLUN son compañías que han acompañado el desarrollo del país durante décadas y hoy compartimos el desafío de seguir construyéndolo de una manera cada vez más sostenible. Este proyecto refleja cómo, a través de soluciones concretas como las que desarrolla Copec Flux, es posible incorporar energías renovables a procesos industriales de gran escala, contribuyendo a la competitividad de nuestros clientes y al desarrollo de Chile”.

    El acuerdo da continuidad a la alianza que ambas compañías iniciaron en 2024, cuando desarrollaron plantas solares para productores cooperados de COLUN, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de sus procesos productivos. Con este nuevo proyecto, Copec Flux amplía su rol: además de diseñar e implementar el sistema, será responsable de su operación y mantenimiento desde el primer día de funcionamiento, asegurando el monitoreo permanente de la instalación durante todo su ciclo de vida.

    Lionel Mancilla, agregó que “estamos convencidos de que la planta en construcción será un referente de excelencia, fortaleciendo el estándar de calidad que define a nuestra cooperativa, junto con reforzar que nuestro crecimiento avanza siempre de la mano de innovación y el desarrollo sostenible”.

    La construcción del sistema fotovoltaico comenzará en octubre de 2026 y su entrada en operación está prevista para mayo de 2027. Para COLUN, la nueva planta se perfila como un caso de referencia sobre cómo una cooperativa de escala regional puede ejecutar infraestructura energética de magnitud industrial sin apartarse de su negocio central: la producción láctea.

    Más sobre:COLUNCOPEC FLUXbranded-pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Cuenta Pública Ministerio de Transportes: De Grange proyecta que Santiago superará los 4.500 buses eléctricos para 2027

    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    Sacar a Longueira del camino: el plan que se fragua en la UDI para que la lista de consenso funcione

    “Sillita musical”: las veces en que Kast cuestionó a gobiernos de Boric y Piñera por reubicar autoridades removidas

    Lo más leído

    1.
    Cinco paradas en Santiago para saborear España

    Cinco paradas en Santiago para saborear España

    2.
    Falabella potencia su oferta de audio junto a Blik con una propuesta exclusiva en parlantes de colores

    Falabella potencia su oferta de audio junto a Blik con una propuesta exclusiva en parlantes de colores

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural
    Chile

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda
    Negocios

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero
    El Deportivo

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional
    Cultura y entretención

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    “Era importante poner en valor el amor entre mujeres”: las claves de la serie El Peligro de Quererte

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump
    Mundo

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende de forma preventiva al director de la Policía por presunto seguimiento ilícito

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?