COLUN y Copec Flux consolidan su alianza en energía solar con el mayor proyecto fotovoltaico en techumbre industrial del sur de Chile

La cooperativa COLUN y Copec Flux, firmaron un acuerdo para desarrollar el mayor proyecto solar para autoconsumo en techumbre del sur de Chile, un hito que consolida la apuesta de ambas compañías por incorporar energía renovable a procesos industriales de gran escala.

La iniciativa contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de 4.860 paneles bifaciales sobre más de 21.000 m² de techumbre, en la nueva planta que COLUN construye en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos. El sistema tendrá una potencia peak de 3.159 kWp y una potencia nominal de 2.475 kWac, y generará cerca de 3.357 MWh de energía renovable durante su primer año de operación, volumen que abastecerá parte del consumo eléctrico de la planta y reducirá su huella de carbono.

El proyecto se enmarca en la estrategia de sostenibilidad que COLUN ha impulsado en los últimos años, en la que la cooperativa busca que su crecimiento productivo avance de la mano de la eficiencia energética. Para la cooperativa, incorporar energía limpia en una de sus plantas más relevantes no es solo un compromiso ambiental: es una decisión de negocio que apunta a una producción láctea más competitiva y con menor exposición a la volatilidad del costo energético.

“Estamos convencidos de que la planta en construcción será un referente de excelencia, fortaleciendo el estándar de calidad que define a nuestra cooperativa”, señaló Lionel Mancilla, gerente general de COLUN. Nelson Soto S.

“La instalación de este sistema fotovoltaico en nuestra nueva planta reafirma la convicción de COLUN por avanzar hacia procesos industriales sostenibles. Es una inversión en innovación y eficiencia energéticas que beneficia a toda la cadena de valor de nuestra cooperativa y al desarrollo de la Región de Los Ríos”, aseguró Lionel Mancilla, gerente general de COLUN

Por su parte, el gerente general de Copec Flux, Juan Cristóbal González, destacó que “Copec y COLUN son compañías que han acompañado el desarrollo del país durante décadas y hoy compartimos el desafío de seguir construyéndolo de una manera cada vez más sostenible. Este proyecto refleja cómo, a través de soluciones concretas como las que desarrolla Copec Flux, es posible incorporar energías renovables a procesos industriales de gran escala, contribuyendo a la competitividad de nuestros clientes y al desarrollo de Chile”.

El acuerdo da continuidad a la alianza que ambas compañías iniciaron en 2024, cuando desarrollaron plantas solares para productores cooperados de COLUN, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de sus procesos productivos. Con este nuevo proyecto, Copec Flux amplía su rol: además de diseñar e implementar el sistema, será responsable de su operación y mantenimiento desde el primer día de funcionamiento, asegurando el monitoreo permanente de la instalación durante todo su ciclo de vida.

Lionel Mancilla, agregó que “estamos convencidos de que la planta en construcción será un referente de excelencia, fortaleciendo el estándar de calidad que define a nuestra cooperativa, junto con reforzar que nuestro crecimiento avanza siempre de la mano de innovación y el desarrollo sostenible”.

La construcción del sistema fotovoltaico comenzará en octubre de 2026 y su entrada en operación está prevista para mayo de 2027. Para COLUN, la nueva planta se perfila como un caso de referencia sobre cómo una cooperativa de escala regional puede ejecutar infraestructura energética de magnitud industrial sin apartarse de su negocio central: la producción láctea.