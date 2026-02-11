Claro completa la modernización total de su red móvil para mejorar la conectividad de las personas en todo Chile

Después de casi dos años de trabajo a lo largo del país, Claro Chile finalizó la modernización completa de su red móvil, un proceso que abarcó desde Arica hasta Punta Arenas y que hoy se traduce en una conectividad más estable, rápida y confiable para las personas en todas las regiones.

La iniciativa, denominada Swap, consideró el recambio total de la infraestructura móvil existente, incorporando tecnología de última generación y la instalación de cerca de 1.200 nuevas antenas a lo largo del país. Este proyecto se desarrolló junto a Huawei como partner tecnológico, permitiendo desplegar una red más moderna, eficiente y preparada para responder a las crecientes demandas de conectividad de los distintos territorios.

Gracias a este despliegue, la cobertura nacional de la red aumentó cerca de un 40%, fortaleciendo especialmente la señal en zonas donde históricamente la conectividad era más limitada.

En términos concretos, esta modernización permitió incrementar en más de un 50% la capacidad de la red. De hecho, los usuarios han experimentado mejoras de hasta un 300% en la velocidad de subida y de al menos un 50% en la velocidad de bajada, lo que se traduce en videollamadas más estables, mejor acceso a clases online, teletrabajo más fluido, streaming sin interrupciones y nuevas oportunidades para emprendedores y pequeñas empresas locales.

“Detrás de cada antena y de cada mejora de red hay personas que necesitan estar conectadas para estudiar, trabajar, emprender o simplemente mantenerse cerca de quienes quieren. Esta modernización es una inversión pensada en ellas y en el desarrollo de cada región del país” Patricio Olivares, vicepresidente de Tecnología de Claro Chile.

El ejecutivo explicó que este avance ya está teniendo un impacto directo en la experiencia de los clientes, reflejado en mejores indicadores de satisfacción y en el liderazgo sostenido en portabilidad numérica a nivel nacional. “Una red más robusta no solo mejora la calidad del servicio, también es una base para el desarrollo digital de las comunidades y para reducir brechas de conectividad entre territorios”, agregó Olivares.

La renovación total de la red móvil refuerza la presencia de Claro en las regiones y responde a una necesidad concreta de las localidades, impulsando el desarrollo local y mejorando la experiencia digital de las comunidades a lo largo de Chile.