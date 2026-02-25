Conéctate al stream del piscinazo de Entelin + Sinaka en vivo en el canal de Youtube de Entel

Chile es un país de corpóreos y música urbana. Si los unimos, juntos hacen una jornada única e irrepetible para recordar el verano.

Este jueves 26 de febrero a las 19:00 horas, Entel invita a conectarse al stream oficial del piscinazo de Entelin a través de su canal de YouTube, en vivo desde Viña del Mar. Música, entretención y el show del artista más viral del verano: Sinaka.

La jornada comenzará con el esperado piscinazo protagonizado por Entelin y sus amigos corpóreos, en un momento pensado para toda la familia y para quienes siguen cada año las actividades veraniegas en la ciudad jardín.

En esta ocasión, la experiencia será completamente digital, permitiendo que personas de todo Chile puedan sumarse en tiempo real.

Tras el piscinazo, el escenario dará paso al show en vivo de Sinaka, el fenómeno musical del verano 2026. El cantante urbano ha logrado posicionarse como uno de los artistas más virales del momento.

Gracias a su estilo que recuerda el reggaetón clásico de la década del 2000, acumula millones de reproducciones y convirtiendo sus canciones en tendencia en TikTok e Instagram.

La animación del evento estará a cargo de Nacho Pop, quien conectará con la audiencia durante toda la transmisión y acompañará cada momento de esta experiencia digital.

La invitación es abierta: solo debes ingresar al canal oficial de YouTube de Entel este jueves 26 de febrero a las 19:00 horas y ser parte de un evento que combina lo mejor del verano, cultura digital y música en vivo, desde Viña del Mar para todo Chile.