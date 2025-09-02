SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Publirreportajes

De cámaras a esperanza: América Latina usa IA para encontrar a niños desaparecidos

Las ciudades están actualizando cámaras de vigilancia existentes con IA ética para localizar a menores — incluidos los niños llevados a través de la frontera de Estados Unidos.

 

Ciudades de toda América Latina están convirtiendo las cámaras de vigilancia que ya tienen en herramientas para encontrar a niños desaparecidos. Según funcionarios, el enfoque añade IA ética a redes existentes para que, cuando un menor incluido en una lista oficial aparezca en una cámara, se envíe una alerta al personal capacitado que puede actuar con rapidez.

La iniciativa forma parte de Operation Freedom, un esfuerzo transfronterizo que vincula a las ciudades con datos verificados y compartidos sobre menores desaparecidos y estandariza cómo se generan y atienden las alertas. Al operar sobre infraestructura existente, se evitan nuevas obras y largas demoras.

En Miraflores (Perú), reportes municipales atribuyen una reducción cercana al 40% en robos y hurtos a la incorporación de analítica con IA en la red de cámaras ya instalada. Personal de TI del municipio afirma además que el mismo sistema ya se ha utilizado para recuperar a menores desaparecidos. En uno de los primeros casos, se incorporó la foto de un menor a la base de datos; semanas después, una cámara instalada desde hacía años lo detectó, se emitió una alerta y el menor regresó a salvo con su familia. El software utilizado allí es IREX.

En toda la región, el modelo está diseñado para escalar: añadir IA a cámaras municipales existentes, conectarse a un registro compartido de niños desaparecidos y circular alertas donde las agencias tienen competencia. El atractivo para los equipos municipales es práctico: usar lo ya desplegado, moverse rápido y enfocarse en recuperaciones en lugar de nuevas obras. Los funcionarios describen la actualización como operativa, no experimental. Las salas de control siguen trabajando como siempre; la diferencia es que ahora una posible coincidencia aparece junto a otros incidentes, lo que permite actuar sin cambiar cómo funciona la ciudad.

“En 2023 nos propusimos modernizar la seguridad pública con IA ética... Hoy, nuestras cámaras existentes nos ayudan a buscar niños desaparecidos en tiempo real”, dijo Carlos Canales Anchorena, alcalde de Miraflores. “Nos enorgullece liderar y cooperar internacionalmente a través de Operation Freedom”, agregó.

“Es una bendición que por fin tengamos una de las mejores tecnologías del mundo — y que esté trabajando para abordar un problema por el que todos, en cualquier lugar, estamos de acuerdo en luchar”, dijo Daniel Eborall, cofundador de Operation Freedom y Director Global en IREX.ai.

Los involucrados subrayan que la nacionalidad no es un filtro. “No preguntamos de dónde es un niño — peruano, estadounidense, no importa. Si está desaparecido, lo buscamos”, dijo Giordano Polanco Correa, especialista de Soporte en Seguridad Pública del Municipio de Miraflores. Su colega Rony Eduardo Vizarreta del Río agregó: “Uno de los primeros casos que atendimos fue un niño desaparecido… el sistema lo detectó en una de las cámaras de la ciudad. Salva vidas.Hugo Andrés Caballero Rojas calificó el trabajo como “un motivo de orgullo”, señalando que la base integra casos tanto de Perú como de Estados Unidos.

Cómo funciona (en breve):

  • La autoridad competente incorpora un caso verificado de menor desaparecido.
  • Las cámaras existentes de la ciudad siguen monitoreando espacios públicos.
  • Si la IA detecta una posible coincidencia, se envía una alerta al personal capacitado, que la valida y, si corresponde, notifica a la policía.

Un faro de esperanza: Las ciudades de América Latina están usando las cámaras que ya poseen para dar a las familias una oportunidad real de reencuentro — convirtiendo la infraestructura cotidiana en esperanza.

Más sobre:CámarasSeguridadOperation Freedom

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Elizalde se desmarca de polémica exclusión de Rincón en carrera senatorial por El Maule: “Yo no soy parte de esa causa”

EE.UU. aprueba posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Control de identidad y capacitaciones de conducción: comisión avanza en proyecto de ley que fortalece seguridad municipal

Escuela de Gendarmería abre proceso de admisión 2026

Fiestas Patrias: más de 710 mil personas viajarán por el aeropuerto de Santiago y mayores flujos se registrarán miércoles y domingo

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

3.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

4.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

5.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Elizalde se desmarca de polémica exclusión de Rincón en carrera senatorial por El Maule: “Yo no soy parte de esa causa”
Chile

Elizalde se desmarca de polémica exclusión de Rincón en carrera senatorial por El Maule: “Yo no soy parte de esa causa”

Control de identidad y capacitaciones de conducción: comisión avanza en proyecto de ley que fortalece seguridad municipal

Escuela de Gendarmería abre proceso de admisión 2026

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal
Negocios

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita
Tendencias

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

Matías Zaldivia reluce la Supercopa de la U en la antesala del duelo ante Alianza Lima: “El envión nos va a servir mucho”
El Deportivo

Matías Zaldivia reluce la Supercopa de la U en la antesala del duelo ante Alianza Lima: “El envión nos va a servir mucho”

En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League

Sifup le pide a la ANFP que denuncie: el lío que desata el director de Azul Azul que involucra a jugadores de Colo Colo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025
Cultura y entretención

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

El amor, el seminario, el servicio militar y el teatro: Víctor Jara y sus años formativos

EE.UU. aprueba posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú
Mundo

EE.UU. aprueba posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú

Netanyahu admite que Israel enfrenta un “aislamiento” prolongado mientras lanza ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse