Ingeniería en Administración de Empresas: Por qué es una de las carreras con más opciones laborales en Chile

En un escenario donde cada vez más personas buscan compatibilizar trabajo y estudios, la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas online de Iplacex ha ganado relevancia como una alternativa concreta para desarrollarse en el ámbito de los negocios.

Esto se explica por su enfoque transversal, que permite formar profesionales capaces de desempeñarse en áreas como finanzas, marketing, recursos humanos u operaciones, sin necesidad de definir una especialización desde el inicio.

“Es una carrera con una perspectiva más general de los negocios, que a los alumnos les permite adquirir esta visión amplia y, una vez que están en una empresa, ir desarrollando su camino en el área que más les interese”, explica Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de Iplacex.

Empleabilidad en distintos sectores

Esta formación se traduce en una ventaja concreta: acceso a oportunidades laborales en múltiples industrias. A diferencia de carreras más especializadas, los egresados pueden desempeñarse en empresas de distintos tamaños y rubros, tanto públicos como privados.

“Puede trabajar en cualquier empresa, de cualquier rubro, porque todas necesitan desarrollar estas funciones”, señaló el académico en este sentido.

Dicho escenario también es respaldado por las cifras de la Subsecretaría de Educación en mifuturo.cl , donde se demuestra que la empleabilidad de Ingeniería en Administración de empresas es de un 92,5% al primer año de egreso, mientras que en el segundo año de egreso aumenta a un 95,8%.

En la práctica, esto se refleja también en cargos en áreas como marketing, recursos humanos o finanzas con posibilidades de crecimiento hacia roles de mayor responsabilidad según la experiencia.

¿Cómo es la formación práctica de la modalidad online en Administración de Empresas?

Otro aspecto relevante de la carrera, es su enfoque online aplicado, ya que los estudiantes desarrollan habilidades prácticas mediante la elaboración de planes de negocio, análisis financieros y estrategias de gestión.

“Se le da al estudiante competencias de más alto nivel en el área financiera como estrategias, gestión de financiamientos, formulación y evaluación de proyectos, que son aplicaciones directas del mundo laboral”, explica Bacarreza.

A esto se suma la incorporación de herramientas digitales, inteligencia artificial y análisis de datos, competencias cada vez más valoradas en el entorno empresarial.

“El uso de herramientas digitales y análisis de datos está integrado en las asignaturas, porque hoy es clave para mejorar la toma de decisiones en las organizaciones”, enfatizó Bacarreza.

En este escenario, la modalidad online también cumple un rol clave, al permitir que estudiantes puedan avanzar en su formación sin dejar de trabajar, aplicando lo aprendido en tiempo real en sus contextos laborales.