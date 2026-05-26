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    “Fast good”: la filosofía detrás de Kevin Bacon y la nueva generación de hamburguesas argentinas en Chile

    Mientras la industria hamburguesera se llena de productos diseñados para TikTok, rankings y fotos virales, Kevin Bacon busca volver a lo esencial: técnica, equilibrio y una regla que repiten casi como mantra: “la carne no se amasa”.

    Por 
    Publirreportajes .
    @kevinandbacon.cl NICOVRL

    En la previa del Día de la Hamburguesa —que se celebra este 28 de mayo y que se ha transformado en una de las fechas más importantes para la industria gastronómica— distintas marcas preparan lanzamientos, promociones y colaboraciones especiales. Pero en medio del boom de las hamburguesas virales, los rankings internacionales y las recetas pensadas para reventar las redes sociales, algunas marcas comenzaron a empujar una filosofía distinta: menos espectáculo, más técnica.

    Y ahí aparece Kevin Bacon.

    Nacida originalmente en Argentina y rodeada de polémica por su particular nombre —que desde el comienzo generó conversación y ruido en redes sociales— Kevin Bacon comenzó construyendo una identidad distinta dentro de la escena hamburguesera local: estética noventera, referencias a la cultura americana y una obsesión absoluta por el producto.

    Pero detrás de la estética, existe también una idea que sus fundadores repiten constantemente: el concepto de “Fast Good”.

    Durante décadas, la hamburguesa estuvo asociada al fast food tradicional: rapidez, volumen y estandarización. Sin embargo, en los últimos años comenzó a aparecer una nueva generación de marcas que buscó reinterpretar esa experiencia, inspirándose en cadenas que marcaron a toda una generación en los años 90, pero llevándolas hacia una ejecución más fresca, más técnica y más consciente del producto.

    “Fast good”: la filosofía detrás de Kevin Bacon y la nueva generación de hamburguesas argentinas en Chile

    “Crecimos admirando esas grandes cadenas que llegaron a Chile en los noventa. Hay algo muy emocional ahí: el olor de las papas y de las hamburguesas, la experiencia. Para nosotros es un orgullo cuando alguien nos dice que ciertos sabores le recuerdan a McDonald’s o Burger King, entendiendo también que mucha gente hoy considera nuestro producto muy superior”, explican desde Kevin Bacon.

    La lógica del Fast Good no busca transformar la hamburguesa en alta cocina ni convertirla en un producto inaccesible. La idea es otra: hacer algo rápido, simple y extremadamente bien ejecutado.

    En ese proceso apareció también una frase que terminó transformándose casi en un manifiesto interno para la marca: “la carne no se amasa”.

    La frase resume parte importante de su filosofía de producto: respetar la estructura natural de la carne para mantener textura, jugosidad y equilibrio.

    @kevinandbacon.cl

    Hace algunos años —cuenta su fundador— tanto en escuelas gastronómicas como dentro de gran parte de la industria, la técnica de amasar la carne e incorporar distintos ingredientes extras era considerada prácticamente la fórmula estándar para construir una buena hamburguesa. Hoy, en cambio, Kevin Bacon comenzó a moverse hacia una lógica completamente opuesta: menos intervención, menos manipulación, solo carne y grasa.

    “Menos es más”, explican desde la marca.

    Esa visión también se refleja en cómo Kevin Bacon ha construido su lugar en la escena local: buena parte de su crecimiento ha ocurrido fuera de los locales propios. Los pop-ups con otros restaurantes, los eventos cruzados, y sus ya conocidas “Battle Sessions” —donde se enfrentan cara a cara con otras hamburgueserías— han instalado el sello colaborativo de la marca.

    Estos encuentros —que mezclan cocina, cultura pop, música y colaboraciones entre marcas— han reunido a distintas hamburgueserías y conceptos gastronómicos en torno a una idea poco común dentro de la industria: construir comunidad antes que competir.

    “Nos interesa mucho más empujar la cultura hamburguesera en Chile que cerrarnos a competir entre todos. Las Battle Sessions nacieron justamente desde esa lógica: colaborar, mezclar públicos, compartir técnicas y generar experiencias entretenidas para la gente”, explican.

    La idea, incluso, es seguir ampliando ese concepto en el futuro. Entre los proyectos que la marca visualiza está la posibilidad de desarrollar encuentros masivos inspirados en festivales gastronómicos internacionales y competencias que hoy generan fenómenos culturales en otros países, como ocurre en Argentina con distintos campeonatos y eventos especializados.

    “Creemos que en Chile todavía hay muchísimo espacio para hacer crecer esta cultura. Mientras más actores existan, más fuerte se vuelve todo el mercado”, agregan.

    Parte de esa reinterpretación también ha llevado a Kevin Bacon a incorporar referencias directas a sabores icónicos de la industria global de los snacks dentro de algunos de sus productos. Sabores reconocibles para toda una generación —como las papas crema cebolla inspiradas en Pringles, una versión con sabor a Cheetos de queso o sus papas Flamin’ Hot— comenzaron a aparecer dentro de la propuesta de la marca como una forma de reinterpretar códigos clásicos de la cultura popular.

    “Nos interesa mucho trabajar sabores que generen recuerdos inmediatos. La cultura de los snacks está súper conectada con la infancia, con el cine, con los videojuegos y con los noventa. Tiene mucho sentido con el universo de Kevin Bacon”, explican desde la marca.

    La idea, aseguran, es seguir expandiendo esa lógica hacia nuevas categorías durante los próximos meses, incluyendo una línea de helados inspirada en parte de esa misma cultura pop gastronómica.

    En una industria que cambia constantemente, Kevin Bacon sigue mirando hacia atrás para avanzar: recuperar esa sensación que dejaron las grandes cadenas de hamburguesas de los noventa, pero reinterpretada con ingredientes frescos, mejores procesos y una obsesión absoluta por el producto.

    Porque al final —explican desde la marca— todos seguimos persiguiendo esa sensación simple de felicidad que podía generar una hamburguesa, unas papas fritas y una bebida cuando éramos niños.

    Día de la Hamburguesa

    Y porque toda filosofía necesita probarse antes que explicarse, Kevin Bacon celebrará este 28 de mayo con una invitación abierta: su clásica “Chz Burger” a $1.990, entre las 12:00 y las 19:00 horas, exclusivamente en su local de Parque Arauco Oriente (ex Open Kennedy). Una excusa simple para acercar el concepto Fast Good a más personas.

    Más sobre:Kevin Baconhamburguesas argentinasFast goodbranded-finde

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