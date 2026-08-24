Ingeniería en Informática: cómo ha cambiado el perfil profesional con la transformación digital

La transformación digital ha modificado la forma en que las empresas y organizaciones desarrollan sus procesos, gestionan información y entregan servicios. En ese escenario, la carrera de Ingeniería en Informática dejó de estar vinculada únicamente a la programación y comenzó a ocupar un lugar transversal dentro de distintas industrias.

Este cambio también ha impactado el perfil de quienes se desempeñan en el área. Actualmente, un profesional de informática puede participar en proyectos tecnológicos, desarrollo de software, gestión de datos, integración de soluciones y otras áreas relacionadas con la evolución digital de las organizaciones.

De la programación a la gestión de proyectos tecnológicos

Aunque la programación continúa siendo una parte importante de la formación informática, el trabajo de estos profesionales puede involucrar distintas etapas de un proyecto tecnológico.

“Un Ingeniero en Informática está principalmente preparado para el desarrollo y gestión de todo tipo de proyectos tecnológicos en diferentes plataformas y tecnologías”, explica Carolina Soto Duarte, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Iplacex.

Según la especialista, uno de los principales focos de este perfil está en el diseño de soluciones multiplataforma y en la capacidad de trabajar con tecnologías que evolucionan constantemente.

Esto implica que la formación de un ingeniero en informática no se limita al conocimiento de determinados lenguajes de programación, sino que también requiere comprender cómo funcionan las distintas tecnologías, cómo se integran entre sí y de qué manera pueden utilizarse para resolver necesidades concretas de una organización.

En ese sentido, el profesional puede involucrarse tanto en el desarrollo de soluciones como en su planificación y gestión, participando en proyectos tecnológicos que requieren combinar conocimientos técnicos con una comprensión de las necesidades del usuario final.

Un campo laboral que atraviesa distintas industrias

Otro de los cambios que ha experimentado el área es la expansión de la informática hacia sectores que tradicionalmente no estaban asociados directamente con la tecnología.

La banca, las empresas tecnológicas, las consultoras y los servicios públicos son algunos de los espacios donde pueden desempeñarse estos profesionales. También existen alternativas vinculadas al trabajo independiente y al emprendimiento.

“Tenemos muchos alumnos y exalumnos que tienen sus propias empresas, donde prestan servicios y trabajan de forma independiente, otros que están en la banca, empresas de tecnología, consultoras, servicio público, etc.”, comenta Soto.

Para la directora, esta diversidad responde a que actualmente prácticamente todas las organizaciones dependen de algún tipo de infraestructura, desarrollo o servicio tecnológico.

“Estas carreras son completamente transversales, no hay organización que no tenga un área de tecnología, de desarrollo o que trabaje con empresas asociadas. Entonces, la verdad es que el campo laboral es multisectorial”, agrega.

Así, quienes optan por una formación en Ingeniería en Informática pueden proyectar su desarrollo profesional en distintos ámbitos relacionados con la tecnología, dependiendo de sus conocimientos, experiencia y especialización.

¿Qué conocimientos demandan las empresas en un Ingeniero en Informática?

La evolución de la industria tecnológica también ha generado perfiles profesionales con conocimientos cada vez más diversos.

Además del desarrollo de software, la formación puede abordar áreas como bases de datos, distintas tecnologías y plataformas, metodologías ágiles, gestión de proyectos y Big Data.

En el caso de Iplacex, la formación busca que los estudiantes conozcan distintas tecnologías y puedan complementar sus conocimientos con certificaciones de la industria.

“En Iplacex hemos trabajado para que los estudiantes conozcan de diferentes tecnologías y también puedan tener certificaciones de la industria para validar este conocimiento que están adquiriendo a través de su formación profesional”, señala Soto.

Esta amplitud es relevante en un escenario donde las herramientas y plataformas tecnológicas cambian con rapidez. Más que especializarse exclusivamente en una tecnología determinada, el desafío consiste en desarrollar una base que permita comprender nuevas herramientas y adaptarse a los cambios de la industria.

¿Cómo se desarrolla la formación en informática en modalidad online?

La modalidad de estudio es otro aspecto que ha adquirido relevancia para quienes buscan formarse en áreas tecnológicas, especialmente entre personas que necesitan compatibilizar sus estudios con otras actividades.

En este contexto, una de las preguntas habituales es cómo desarrollar habilidades prácticas cuando la formación se realiza online.

De acuerdo con Carolina Soto, en Iplacex este proceso se apoya en distintos recursos tecnológicos que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos durante su formación.

“En modalidad online tenemos convenios con grandes empresas de la industria como Oracle, que está muy presente en estas tres asignaturas por la línea de base de datos y ellos nos entregan toda su plataforma de Oracle Academy, donde tenemos disponibles simuladores que nos ayudan y nos acompañan en el proceso formativo”, explicó la academica.

A estos recursos se suman simuladores, emuladores y actividades orientadas a desarrollar el pensamiento lógico y las habilidades de programación desde las primeras etapas de la carrera.

“Todo el proceso formativo del estudiante va acompañado de simuladores, emuladores, que nos permiten que este conocimiento práctico muy presente en la carrera durante toda su formación, lo puedan ir haciendo en un ambiente online, adquiriendo competencias y habilidades técnicas muy fuertes”, agrega.

De esta manera, la formación online puede incorporar instancias de aplicación práctica y herramientas que permiten trabajar competencias técnicas dentro del entorno virtual de aprendizaje.

Técnico, Analista Programador e Ingeniería: distintas rutas dentro de la informática

El área informática también ofrece distintas alternativas de formación, con perfiles que pueden compartir una base y posteriormente orientarse hacia funciones diferentes.

Según explica Soto, el Técnico en Informática, el Analista Programador y el Ingeniero en Informática tienen un primer año común en Iplacex, con una formación centrada en desarrollo, bases de datos y lenguajes de programación.

Las diferencias comienzan posteriormente, a medida que cada trayectoria incorpora conocimientos específicos.Mientras el Analista Programador profundiza en el desarrollo de software, el Técnico en Informática tiene un perfil orientado a la integración de soluciones entre el ambiente de desarrollo y su puesta en marcha u operación.

En el caso de la Ingeniería en Informática, la formación incorpora además una orientación hacia la gestión de proyectos tecnológicos, metodologías ágiles y conocimientos asociados a áreas como Big Data.

“Si tú necesitas una empleabilidad en el corto plazo, se sugiere estudiar un técnico en informática, pero también proyectar que el día de mañana el alumno pueda continuar sus estudios hacia la ingeniería, ya que la base es la misma”, concluyó Soto.