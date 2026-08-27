Jeans en tendencia: el protagonista del cambio de temporada que arma tu look completo

El cambio de temporada siempre trae el mismo dilema: el clima empieza a variar, el clóset pide una actualización y buscar prendas que cumplan con la relación precio - calidad, es un desafío al que nos enfrentamos cada cambio de temporada.

La buena noticia es que las tendencias urbanas de esta temporada llegaron con todo a Tricot, y lo hicieron con una propuesta que es difícil de ignorar: renovar el outfit completo -jeans, chaqueta y zapatillas incluidos- Detalles en tendencia, un color protagonista que no puede faltar y una estética urbana que combina comodidad con actitud. Así se arma el look de la temporada pieza por pieza.

Los jeans, protagonistas indiscutidos

Por años los jeans han sido protagonistas de miles de clóset, su versatilidad permite que puedan combinarse con muchas prendas y es sin duda un infaltable para cualquier temporada.

Al ser un gran compañero de muchas batallas, los jeans han llegado a Tricot, en distintos estilos y diseños todos a $9.990

El precio no es el único atractivo, sino también la calidad de cada uno de los modelos disponibles: cortes con rivets, patch pocket, bordados, aplicaciones de stars y strass, y los infaltables modelos belted, con cinturón incorporado para un aire más definido y estructurado.

En cuanto a tendencias, el jeans ha marcado distintos hitos, desde el clásico azul hasta estampados de animal print y distintos detalles que han hecho que esta prenda se convierta en el infaltable de todos los clóset, además, para esta temporada hay un color que está posicionándose como uno de los grandes protagonistas, hablamos del color chocolate. Este tono terroso se instaló como el imprescindible de la temporada: es versátil, elegante sin esfuerzo y combina prácticamente con cualquier paleta de colores, desde los más neutros hasta los más vibrantes. Un jean de chocolate, es literalmente, la base perfecta para construir un outfit urbano con carácter.

La capa perfecta para un clima variable

El cambio de temporada es sinónimo de clima impredecible: sale el sol, después refresca, y de repente hay que sacar una capa extra. Para esos días, la chaqueta se convierte en una gran aliada, y en Tricot están a $14.990.

Son piezas exactamente pensadas para este momento del año: livianas, fáciles de llevar y muy “onderas”, ideales para una transición de clima donde ni el abrigo pesado ni la polera sola es suficiente. Su ventaja es la versatilidad: se pueden combinar sobre prácticamente cualquier outfit, ya sea un look más casual con jeans y zapatillas, o algo un poco más elaborado.

El toque final: zapatillas que cierran el look

Ningún outfit urbano está completo sin el calzado adecuado, y ahí es donde entran las zapatillas urbanas de Tricot, todos sus modelos disponibles a $12.990.

La propuesta de esta temporada combina dos mundos que se llevan perfecto: la inspiración deportiva y la estética vintage/retro. Son zapatillas pensadas para acompañar el ritmo de la vida urbana, cómodas para el día a día, pero con un diseño que le da ese toque extra de estilo a cualquier look. Ya sea con el jean chocolate, la chaqueta liviana o cualquier otra combinación, las zapatillas urbanas son ese detalle final que redondea un outfit y lo lleva del “básico” al “con actitud”.

Vestirse bien para el cambio de temporada dejó de ser un dilema: Un jean con carácter, la chaqueta ideal para el clima variable y las zapatillas que le dan el toque final, arman un look con actitud propia que se nota. La tendencia de la temporada ya está lista, solo falta que te la pongas.