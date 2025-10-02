SUSCRÍBETE
McDonald’s lanza Share Box: el sabor que une a los hinchas de La Roja

En un país donde el fútbol es sinónimo de pasión compartida, McDonald’s sorprende con el lanzamiento del nuevo Share Box, una propuesta pensada para disfrutar cada partido acompañado de familia y amigos. Con la emoción del Mundial Sub-20 jugándose en Chile, la marca refuerza su rol como Restaurante Oficial de La Roja, presentando un formato que combina sabor, practicidad y espíritu futbolero.

El Share Box incluye una selección irresistible: 10 McNuggets, 4 Empanadas de queso y 2 papas medianas. Una combinación diseñada para que nadie se quede fuera y que busca transformar cada encuentro deportivo en una experiencia aún más sabrosa y compartida.

La propuesta se enmarca en una tendencia que viene marcando la industria gastronómica: productos pensados para el consumo colaborativo, donde lo importante no es solo qué comes, sino con quién lo compartes. Según McDonald’s, la caja es mucho más que un combo: “es la excusa perfecta para disfrutar de los 90 minutos del partido con todo lo que más te gusta en la mesa”.

La campaña creativa que acompaña el lanzamiento rescata esa mística del fútbol chileno: la previa con amigos, la emoción de un gol y la tradición de alentar en conjunto a la selección. Bajo el concepto “Tuya, mía, para ti, para mí, para todos”, el Share Box se posiciona como el sabor oficial del fútbol compartido.

Disponible en la App de McDonald’s para pedidos en AutoMac, McDelivery y también en restaurantes, este producto viene a reforzar el vínculo de la marca con los hinchas chilenos. Con promociones especiales durante las fechas de partido, el Share Box promete convertirse en protagonista de cada celebración, sin importar si se vive en la casa, en el estadio o en el auto camino al encuentro.

McDonald’s ya había sorprendido anteriormente con propuestas innovadoras como la Piscina Cheddar, generando conversación en redes sociales y entusiasmo entre sus consumidores. Ahora, con el Share Box, el desafío es consolidar un nuevo ícono gastronómico que se asocie de manera directa a la pasión futbolera.

Al final del día, el fútbol es colectivo, y McDonald’s lo sabe: nada une más que un partido de La Roja junto al mejor sabor.

