Partió como carnicero y hoy es gerente de supermercado: ”Aquí nos incentivan a seguir creciendo y a mirar otros modelos a seguir”.

Desde que Walmart aterrizó en Chile hace más de una década, la empresa ha procurado generar valor más allá del negocio, para así lograr un impacto positivo en la vida de todas las personas, lo cual -por supuesto- incluye a sus colaboradores.

De esta manera, ha conseguido robustecerse como una “marca empleadora” atrayendo y reteniendo a los mejores talentos. Bien lo sabe Raúl Hernández, que ingresó como carnicero a la compañía en 2007 y, desde entonces, no ha dejado de crecer tanto en el ámbito personal como en el profesional.

“Cuando llegué a la empresa estaba estudiando y mis intenciones eran cubrir gastos personales y estudiantiles. Era un esfuerzo importante, sin embargo, Walmart me dio todas las facilidades para poder cumplir con mis objetivos y así estudiar ingeniería en Recursos Humanos”, recuerda el gerente de Tienda de Central Mayorista.

En la estrategia de la marca que aglutina a Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista, sus más de 40 mil colaboradores son esenciales a la hora de entregar un servicio de excelencia en los más de 390 supermercados desplegados a lo largo de Chile.

Gracias a esa visión, Raúl ha podido ir quemando etapas: primero, estudiando una carrera de pregrado y luego, especializándose en legislación laboral y otras materias que le han permitido conocer nuevas áreas y también fijar sus próximas metas.

“He desarrollado habilidades blandas y he descubierto que lo más bonito de mi trabajo ha sido poder interactuar con las personas . Siempre tuve la inquietud de crecer y, por eso, miraba con atención las oportunidades laborales que se abrían en Walmart Chile . Así, por sugerencia de mi jefe, pasé a Operaciones y me convertí en subgerente; para, luego, llegar a ocupar el cargo de gerente de tienda ”, explica Raúl Hernández.

Durante los 16 años que lleva en la empresa, Raúl Hernández ha podido aprovechar beneficios que lo favorecen tanto a él como a su familia y, especialmente, a sus hijos. “Esta es una empresa muy confiable, segura y ojalá muchas personas pudieran ingresar a nuestra plataforma para postular a los trabajos que van desde reponedor hasta cargos gerenciales”, comenta el orgulloso colaborador de Walmart Chile.

