Renovación de equipos y distintos planes de telefonía: las alternativas de Falabella para la llegada del iPhone 18

A través de sus programas Exchange y Mundo Planes, la compañía busca facilitar el acceso a los nuevos modelos de iPhone y promover la reutilización de equipos usados.

Esta semana comenzó oficialmente la venta de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro-Max en Chile, marcando uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados del año para los seguidores de Apple. En este contexto, Falabella pone a disposición de sus clientes dos alternativas que buscan facilitar el acceso a estos dispositivos: Exchange y Mundo Planes.

Por una parte, el programa Exchange permite entregar un celular usado como parte de pago para adquirir un nuevo equipo. Los clientes pueden llevar distintos modelos de iPhone a los córners Exchange disponibles en 36 tiendas Falabella a lo largo del país, donde los dispositivos son evaluados y valorizados para descontar ese monto del precio final de compra.

En el marco del lanzamiento de la nueva generación de equipos Apple, quienes entreguen un iPhone 17 Pro-Max de 256 GB podrán acceder al nuevo iPhone 18 Pro-Max desde $859.990, sujeto a la valorización del equipo entregado y a las condiciones del programa.

Además de facilitar la renovación tecnológica, Exchange contribuye a extender la vida útil de los dispositivos electrónicos. Durante 2025, el programa permitió recuperar y reacondicionar 6.753 equipos en Chile, impulsando su reutilización y evitando que estos se conviertan prematuramente en residuos electrónicos.

Otra alternativa disponible es Mundo Planes, iniciativa que permite adquirir equipos junto con planes móviles de Claro, Entel y WOM. A través de esta modalidad, los clientes pueden acceder a descuentos de hasta un 50% sobre el precio referencial de los dispositivos pagando con CMR, dependiendo del modelo y del plan contratado. Asimismo, los equipos disponibles pueden adquirirse en hasta 10 cuotas sin interés.

“Los consumidores buscan distintas alternativas para acceder a nuevos dispositivos, ya sea mediante la renovación de sus equipos usados o a través de opciones que integren tecnología y planes de telefonía. En ese sentido, Exchange y Mundo Planes permiten responder a diferentes necesidades al momento de cambiar de celular” Magdalena Grell, gerente de Electrónica y Tecnología de Falabella.

Disponibilidad de los nuevos modelos

En Falabella, la preventa del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro-Max comenzó el 12 de septiembre. Durante este período, el iPhone 18 Pro-Max concentró el 66% de las ventas de ambos modelos, según cifras de la compañía.

A partir de este martes 22 de septiembre, los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro-Max estarán disponibles para su compra en tiendas físicas y a través de Falabella.com.