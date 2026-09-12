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    ATTITUDE: el aclamado y apasionado tributo a Guns N’ Roses

    La banda considerada el tributo más grande de Latinoamérica a la banda californiana llega a Santiago con su destacada puesta en escena y su pasión por la música de los años 90, para alegría de fanáticos de todas las edades que anhelan revivir aquella época dorada.

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    Publirreportajes .
    ATTITUDE: el aclamado y apasionado tributo a Guns N’ Roses Claudio Morales

    Attitude, considerado el show tributo más grande de Latinoamérica a Guns N’ Roses, ofrece un espectáculo centrado en la época 1988-1993 de la mítica banda hollywoodense. Recorriendo sus años dorados, el grupo argentino propone un viaje en el tiempo para revivir los clásicos que marcaron a varias generaciones. El encuentro con el público santiaguino será el sábado 3 de octubre a las 21:00 en Sala Omnium (Av. Apoquindo 4900) y las entradas están a la venta en salaomnium.evently.cl

    Considerado uno de los tributos más fidedignos a Guns N’ Roses, Attitude presenta un espectáculo abrasador con una reproducción sonora idéntica de todos los temas, en el que la puesta en escena también representa fielmente la estética del grupo: vestuarios, iluminación y recreación de videoclips en vivo.

    Claudio Morales

    Años de glam rock

    La idea de formar un tributo a Guns N’ Roses surgió para Sergio “Tano” Constantino, vocalista y líder de Attitude, cuando formaba parte de la banda Buey, en la sureña ciudad de Bahía Blanca. Con los años notaron que las interpretaciones de las canciones de Guns N’ Roses eran las mejor recibidas por el público, y tomaron la decisión de separar los proyectos para dar vida a Attitude como un tributo exclusivo a la legendaria banda de glam-hard rock.

    El concepto va más allá de simplemente tocar las canciones sobre el escenario. Se trata de una experiencia completa, donde cada miembro de la banda se transforma en el personaje que interpreta, adoptando los atuendos y actitudes de los músicos originales. Esa atención al detalle es lo que hace que el tributo sea tan especial y auténtico.

    Desde el país trasandino, Constantino subraya la importancia de la coherencia entre la parte visual y la musical: no basta con parecerse físicamente a los miembros originales, es necesario capturar su esencia y ofrecer una interpretación fiel en ambos planos. Ellos recrean la versión de Guns N’ Roses de los años 90, con el espíritu y la energía que cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo.

    El público es parte esencial de la experiencia. Desde que se abre el telón y la banda aparece en el escenario, se aprecia la emoción y la sorpresa en los rostros de los espectadores. Las reacciones, dice el vocalista, son difíciles de describir, pero muy gratificantes: algunos se sumergen en la música y reviven momentos especiales, mientras otros observan atentos el despliegue.

    Uno de sus desafíos es renovar constantemente el show sin perder la esencia noventera de la banda. Junto a las canciones “obligatorias” que los fanáticos esperan escuchar en cada presentación, Attitude explora los llamados “lados B”, que para los verdaderos seguidores siguen siendo clásicos. Tras conquistar audiencias en varios países de Latinoamérica, el grupo se ofrece hoy como un puente entre el pasado y el presente: un viaje en el tiempo que mantiene viva la esencia y el legado de Guns N’ Roses para las generaciones venideras.

    Claudio Morales

    LO QUE DEBES SABER

    Show: ATTITUDE – Tributo a Guns N’ Roses

    Fecha: sábado 3 de octubre

    Lugar: Sala Omnium, Av. Apoquindo 4900, Las Condes

    Preventa: salaomnium.evently.cl

    Redes: Facebook @AttitudeGunsNRosesTributo| Instagram @attitudegnrtributo

    Más sobre:ATTITUDEGuns N’ Rosestributo a Guns N’ Rosesconciertosmúsicabranded-cultobranded-finde

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