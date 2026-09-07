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    Falabella potencia su oferta de audio junto a Blik con una propuesta exclusiva en parlantes de colores

    Desde el 7 de septiembre, la compañía sumará cinco versiones de ambos modelos a su oferta, en el marco de “The Sound Culture”, la primera campaña nacional de televisión y radio de la marca chilena de audio.

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    Falabella potencia su oferta de audio junto a Blik con una propuesta exclusiva en parlantes de colores

    Falabella suma nuevos colores a su catálogo de audio junto a Blik. Desde ahora, los modelos BassGo y PowerBass30 estarán disponibles en sus cinco versiones: Black, Crema, Lila, Verde y Gris, convirtiéndose en la única tienda en ofrecer toda la gama de colores de ambos productos.

    Esta ampliación se da en el marco de uno de los principales hitos de Blik desde su creación: el estreno de “The Sound Culture”, su primera campaña con presencia en televisión y radio a nivel nacional.

    Bajo la bajada creativa “The Sound of Colors”, la campaña celebra las distintas formas en que las personas se conectan con la música y cómo esta acompaña sus experiencias, emociones y estilos de vida.

    Una marca chilena que gana terreno en el mercado de audio

    Fundada en 2019, Blik es una compañía chilena especializada en audífonos y parlantes que durante los últimos años ha registrado un fuerte crecimiento en el mercado local.

    En 2025 vendió más de 450 mil unidades y para 2026 proyecta llegar a 600 mil, además de continuar su expansión hacia otros mercados de Latinoamérica.

    Hoy la marca está presente en más de 800 puntos de venta a nivel nacional y desarrolla parte de su propuesta a partir del conocimiento de los hábitos de escucha de los consumidores chilenos.

    Esta nueva etapa profundiza su posicionamiento a través de Sound Culture, concepto que pone el foco en la experiencia de sonido, el diseño de los productos y la relación que las personas construyen con la música.

    “Blik nació con la intención de entender cómo las personas viven el sonido y desarrollar productos pensados para esos hábitos. Hoy estamos en una nueva etapa, en la que queremos ir más allá del producto y construir una cultura en torno a la música, el diseño y las distintas formas en que las personas se conectan con el sonido. En ese camino, Falabella ha sido un socio relevante, que ha acompañado nuestro desarrollo y con el que hemos podido acercar nuevas propuestas a los consumidores. Por eso, tiene mucho sentido que también sea parte de este nuevo capítulo de Blik”, señala

    Alenjandro Amon, CEO y fundador de Blik.

    Falabella, un socio clave para el crecimiento de Blik

    La relación entre Falabella y Blik comenzó en 2020 y desde entonces, la presencia de la marca en Falabella ha ido creciendo junto con su desarrollo en el mercado nacional, incorporando nuevas líneas de audífonos y parlantes y distintas iniciativas desarrolladas en conjunto.

    Uno de esos hitos fue el lanzamiento de Blik x Power Peralta, línea desarrollada junto al dúo chileno y presentada en Falabella.

    Ahora, la relación suma una nueva etapa con BassGo y PowerBass30, modelos para los que Falabella cuenta con la totalidad de los colores disponibles, y próximamente con Moonlight y Moonlight Plus, que serán exclusivos de la compañía.

    La colaboración responde a la estrategia de Falabella de construir relaciones de largo plazo con socios comerciales relevantes dentro de sus categorías, buscando incorporar a su oferta marcas que estén desarrollando nuevas propuestas y tendencias para los consumidores.

    “Con Blik hemos ido construyendo una relación que nos ha permitido crecer juntos. Ellos entienden muy bien lo que está pasando en audio y están constantemente empujando nuevas propuestas, y eso conecta mucho con lo que buscamos en Falabella: llevar Lo Último Primero y acercar a nuestros clientes novedades que realmente marquen diferencia. Esta nueva etapa nos permite seguir avanzando en esa línea, con más alternativas de sonido, diseño y tecnología”, señala

    Magdalena Grell, gerente de Electrónica y Tecnología de Falabella.

    El despliegue de “The Sound Culture” comienza el 7 de septiembre y marca el debut de Blik en televisión y radio a nivel nacional, luego de seis años en el mercado, como parte de su nuevo posicionamiento en torno a la cultura del sonido.

    Más sobre:FalabellaBlikaudioparlantes

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