El avance de la electromovilidad está entrando en una fase más concreta, donde el foco deja de estar solo en la innovación y comienza a centrarse en la experiencia de uso.

En ese contexto, el Toyota bZ4X se posiciona como una de las propuestas más completas dentro del segmento de SUVs eléctricos. Es el primer modelo 100% eléctrico de la marca en Chile y fue desarrollado sobre una plataforma dedicada que optimiza el espacio, mejora la estabilidad y permite una conducción más silenciosa y eficiente, manteniendo los estándares de calidad y seguridad que han caracterizado históricamente a Toyota.

Uno de los elementos que define al bZ4X es su diseño. Con líneas más limpias, una silueta aerodinámica y una presencia robusta, el modelo proyecta una estética moderna que busca diferenciarse de los SUV tradicionales. Este enfoque no es solo visual, sino que responde también a una arquitectura pensada para maximizar eficiencia energética y desempeño en distintos escenarios.

Toyota bZ4X: diseño, autonomía y tecnología tras el eléctrico más confiable

A nivel técnico, el modelo ofrece hasta 478 kilómetros de autonomía en su versión 4x2, junto con una batería de 73,1 kWh que permite compatibilizar trayectos urbanos y viajes de mayor distancia. En su versión AWD, incorpora doble motor eléctrico que alcanza hasta 338 HP, sumando además sistemas como X-Mode y Crawl Control, que amplían sus capacidades fuera del entorno urbano.

El interior refuerza esta propuesta con una experiencia centrada en la tecnología y la funcionalidad. Destaca una pantalla central de 14 pulgadas, conectividad intuitiva y un conjunto de asistencias a la conducción agrupadas en Toyota Safety Sense, orientadas a mejorar la seguridad y facilitar la conducción en distintos contextos.

Este enfoque responde a una lógica más amplia. El bZ4X forma parte de la estrategia multivía de Toyota, que combina distintas tecnologías, que van desde híbridos convencionales, hasta eléctricos puros y celdas de hidrógeno, para avanzar hacia la carbono neutralidad, entendiendo que la transición no ocurre de una sola manera.

En un escenario donde variables como el costo de la energía han vuelto a tomar protagonismo, propuestas como el bZ4X comienzan a instalarse no solo como una innovación, sino como una alternativa concreta para el día a día.