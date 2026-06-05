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    Afiliados de Los Héroes podrán acceder a $150 millones para impulsar proyectos que mejoren sus comunidades

    Trabajadores y pensionados afiliados a Caja Los Héroes ya pueden postular a una nueva edición de Plan Más Héroes, programa que este año destinará $150 millones para financiar iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar y los espacios de encuentro de sus comunidades.

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    Afiliados de Los Héroes podrán acceder a $150 millones para impulsar proyectos que mejoren sus comunidades

    La convocatoria 2026 busca impulsar proyectos con impacto positivo en ámbitos como salud, educación, cultura, deporte, recreación y vida comunitaria, entregando herramientas concretas para que afiliados de todo el país puedan hacer realidad ideas que beneficien a sus entornos laborales y sociales.

    Afiliados de Los Héroes podrán acceder a $150 millones para impulsar proyectos que mejoren sus comunidades

    Durante los últimos años, Plan Más Héroes se ha consolidado como una de las iniciativas de contribución social más relevantes de Caja Los Héroes, permitiendo que cientos de trabajadores y agrupaciones de pensionados desarrollen proyectos que fortalecen la convivencia, promueven hábitos saludables y generan nuevos espacios para compartir.

    En esta nueva versión, los afiliados podrán acceder a dos modalidades de apoyo:La primera corresponde a fondos concursables destinados a financiar proyectos propios con montos que van desde los $500 mil hasta los $5 millones. La segunda contempla packs prediseñados en categorías de cafetería, deporte y entretención, pensados para facilitar la implementación de iniciativas de bienestar en empresas, organizaciones y comunidades.

    Estos recursos pueden destinarse, por ejemplo, a la habilitación de espacios de encuentro, implementación deportiva, actividades recreativas, talleres formativos, mejoramiento de infraestructura comunitaria menor o proyectos que promuevan el bienestar físico y emocional de las personas.

    Lorena Guerrero, gerenta de Estrategia y Contribución Social de Caja Los Héroes, destacó que el programa busca entregar oportunidades reales para generar cambios positivos en los lugares donde las personas trabajan, se reúnen y comparten.

    “El Plan Más Héroes se ha consolidado como una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados. Este año queremos seguir impulsando proyectos con impacto directo en sus comunidades y, al mismo tiempo, facilitar su implementación mediante alternativas que permitan acceder al beneficio de manera simple y efectiva”

    Lorena Guerrero de Caja Los Héroes
    Afiliados de Los Héroes podrán acceder a $150 millones para impulsar proyectos que mejoren sus comunidades

    Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es apoyar proyectos que nazcan desde las propias necesidades e intereses de los afiliados. La experiencia de años anteriores ha demostrado que muchas veces son las mismas comunidades quienes mejor conocen las mejoras que requieren sus espacios, ya sea para fomentar la actividad física, fortalecer la vida social o generar nuevos lugares de encuentro.

    La convocatoria está abierta para trabajadores afiliados a empresas adheridas a Los Héroes y para agrupaciones de pensionados afiliados. Todas las postulaciones deberán realizarse a través de la plataforma digital habilitada por la institución, donde además se encuentran disponibles las bases, requisitos y documentación necesaria para participar.

    La evaluación de las propuestas considerará criterios como impacto social, cantidad de beneficiarios, eficiencia en el uso de los recursos, viabilidad de ejecución y paridad de género, buscando priorizar iniciativas que generen beneficios concretos y sostenibles para las comunidades participantes.

    Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de junio de 2026 y los resultados se darán a conocer durante la primera semana de agosto. Con esta nueva edición, Caja Los Héroes reafirma su compromiso con el bienestar de trabajadores y pensionados, impulsando proyectos que transforman ideas en acciones concretas y contribuyen a construir comunidades más activas, participativas y conectadas.

    Más información, bases y formulario de postulación disponibles en los heroes.cl

    Afiliados de Los Héroes podrán acceder a $150 millones para impulsar proyectos que mejoren sus comunidades

    Más sobre:caja los heroesbranded-pulso

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