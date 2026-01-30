UDON aterriza en Chile con lo mejor de la comida asiática
Especialista en noodles, UDON llega a Santiago con la apertura de tres sucursales, presentando una propuesta que fusiona tradición asiática, cocina honesta y una mirada contemporánea. A partir de los emblemáticos Noodles, la marca innova con preparaciones que reinterpretan recetas clásicas y sabores del continente oriental, dando vida a platos como los noodle rolls, que están preparados con los clásicos fideos, rellenos de alternativas como pollo, pescado y opciones vegetarianas, donde textura, sabor y creatividad se combinan en cada bocado.
Ubicados en Portal La Dehesa, Alto Las Condes y Cenco Costanera, su carta se complementa con preparaciones calientes y frías, caldos profundos, salteados cargados de umami y opciones adaptadas a distintos estilos de vida, posicionándose como una alternativa versátil y reconfortante para disfrutar en cualquier momento del día, recorriendo los mejores sabores Asiáticos.
Desde entradas en tempura como los chicken thai fingers, pasando por infaltables como gyozas y baos, hasta sus platos protagonistas: yakisoba, noodles de curry o estilo thai y distintas versiones de ramen, cada preparación refleja equilibrio, carácter y respeto por el producto.
La historia de UDON es también una historia de familia, amistad y pasión por Asia. Fundado por dos jóvenes emprendedores que iniciaron su camino en Barcelona en 2004, el proyecto nació como un negocio familiar y, con el tiempo, se transformó en un referente de la gastronomía asiática de calidad. Hoy, la marca cuenta con más de 80 restaurantes en 9 países, consolidando una propuesta que combina tradición, consistencia y una mirada global.
La llegada de UDON a Chile responde al creciente interés por la gastronomía asiática y por propuestas que combinan sabor, calidad y una experiencia accesible. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados y una carta que equilibra lo tradicional con lo contemporáneo, la marca se proyecta como un nuevo referente para quienes buscan disfrutar la cocina asiática de manera auténtica, cercana y actual.
Con estas aperturas, UDON da inicio a su historia en el país e invita a vivir la experiencia en sus tres nuevas sucursales ubicadas en Cenco Portal La Dehesa, Alto Las Condes y Cenco Costanera, descubriendo una nueva forma de disfrutar la auténtica asian food: simple, sabrosa y pensada para el ritmo de la ciudad.
HORARIOS
UDON LA DEHESA: 12:30 a 22:00 hrs
UDON ALTO LAS CONDES: 12:30 a 23:00 pm
UDON COSTANERA : 12:30 a 22:00 pm
