SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    UDON aterriza en Chile con lo mejor de la comida asiática

    Por 
    Publirreportajes .
    UDON aterriza en Chile con lo mejor de la comida asiática

    Especialista en noodles, UDON llega a Santiago con la apertura de tres sucursales, presentando una propuesta que fusiona tradición asiática, cocina honesta y una mirada contemporánea. A partir de los emblemáticos Noodles, la marca innova con preparaciones que reinterpretan recetas clásicas y sabores del continente oriental, dando vida a platos como los noodle rolls, que están preparados con los clásicos fideos, rellenos de alternativas como pollo, pescado y opciones vegetarianas, donde textura, sabor y creatividad se combinan en cada bocado.

    Ubicados en Portal La Dehesa, Alto Las Condes y Cenco Costanera, su carta se complementa con preparaciones calientes y frías, caldos profundos, salteados cargados de umami y opciones adaptadas a distintos estilos de vida, posicionándose como una alternativa versátil y reconfortante para disfrutar en cualquier momento del día, recorriendo los mejores sabores Asiáticos.

    Desde entradas en tempura como los chicken thai fingers, pasando por infaltables como gyozas y baos, hasta sus platos protagonistas: yakisoba, noodles de curry o estilo thai y distintas versiones de ramen, cada preparación refleja equilibrio, carácter y respeto por el producto.

    La historia de UDON es también una historia de familia, amistad y pasión por Asia. Fundado por dos jóvenes emprendedores que iniciaron su camino en Barcelona en 2004, el proyecto nació como un negocio familiar y, con el tiempo, se transformó en un referente de la gastronomía asiática de calidad. Hoy, la marca cuenta con más de 80 restaurantes en 9 países, consolidando una propuesta que combina tradición, consistencia y una mirada global.

    La llegada de UDON a Chile responde al creciente interés por la gastronomía asiática y por propuestas que combinan sabor, calidad y una experiencia accesible. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados y una carta que equilibra lo tradicional con lo contemporáneo, la marca se proyecta como un nuevo referente para quienes buscan disfrutar la cocina asiática de manera auténtica, cercana y actual.

    Con estas aperturas, UDON da inicio a su historia en el país e invita a vivir la experiencia en sus tres nuevas sucursales ubicadas en Cenco Portal La Dehesa, Alto Las Condes y Cenco Costanera, descubriendo una nueva forma de disfrutar la auténtica asian food: simple, sabrosa y pensada para el ritmo de la ciudad.

    https://www.udon.cl/

    HORARIOS

    UDON LA DEHESA: 12:30 a 22:00 hrs

    UDON ALTO LAS CONDES: 12:30 a 23:00 pm

    UDON COSTANERA : 12:30 a 22:00 pm

    Más sobre:branded findeudoncomida asiatica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza
    Negocios

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Producción industrial acelera su caída al cierre del 2025 y anota su mayor baja en casi un año

    David Bravo defiende los resultados del Censo 2024 ante alta tasa de omisión

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    El tenso momento de furia de Alexander Zverev en medio del duelo contra Carlos Alcaraz en el Australian Open
    El Deportivo

    El tenso momento de furia de Alexander Zverev en medio del duelo contra Carlos Alcaraz en el Australian Open

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    El Cuarteto de Nos: los niños primero
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan