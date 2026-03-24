Universal Assistance confirma con su nueva campaña de publicidad, que cualquier urgencia médica en viaje te cuesta $0
Esta es la promesa de Universal, que puede cumplirla gracias a tener un servicio global, con una red de prestadores médicos propia y con un nivel de servicio de excelencia.
En el marco de su estrategia 2026, Universal Assistance confirma que si tienes Universal, y tienes una urgencia médica en tu viaje, la misma te cuesta $0.
Esta es la promesa de Universal, que puede cumplirla gracias a tener un servicio global, con una red de prestadores médicos propia y con un nivel de servicio de excelencia.
Las nuevas piezas, diseñadas para TV y medios digitales, profundizan en la narrativa de la marca, mostrando situaciones cotidianas de viaje donde la solución inmediata y la ausencia de desembolsos por parte del usuario son los protagonistas.
La continuidad conceptual de la campaña busca reforzar la tranquilidad de los viajeros en diversos destinos y ante cualquier eventualidad.
“Si buscas un servicio de excelencia, somos la única opción. Tenemos un compromiso con nuestros clientes claros, y es simplificarles de manera eficiente cualquier urgencia médica en su viaje, sin letra chica. Con estos nuevos spots publicitarios queremos transmitir de manera divertida y simple, la promesa de nuestra propuesta comercial: cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta $0″
Con esta segunda etapa, la marca reafirma su liderazgo regional, consolidando una propuesta que combina claridad conceptual y una ejecución centrada en el servicio real al cliente.
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