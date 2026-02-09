SUSCRÍBETE POR $1100
    Vuélvete a enamorar en el mes más romántico del año junto a Mandarin Oriental, Santiago

    Tres exclusivas experiencias culinarias para celebrar San Valentín con propuestas de autor, maridajes de prestigio y escenarios únicos entre jardines, terrazas y cocina de excelencia.

    Por 
    Publirreportajes .
    Vuélvete a enamorar en el mes más romántico del año junto a Mandarin Oriental, Santiago Juan_Pablo_Jaramillo

    Mandarin Oriental, Santiago ha preparado tres exclusivas propuestas gastronómicas para celebrar el próximo 14 de febrero con el sello de su equipo culinario, los comensales podrán disfrutar de experiencias únicas en un entorno idílico: los amplios jardines y piscina estilo laguna del hotel ofrecen el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de suaves brisas veraniegas rodeados de vegetación.

    La tradicional celebración “El Jardín” invita a disfrutar de una cena de seis tiempos al aire libre, donde la cocina pone en valor la combinación de técnicas clásicas y contemporáneas con productos de excelencia.

    La experiencia comienza con delicadas preparaciones de bienvenida, acompañadas por Champagne Veuve Clicquot Yellow Label Brut, dando paso a un recorrido que equilibra sabores de mar y tierra. Entre los platos destacados se encuentran el dim sum de pato con salsa ponzu y hondashi, el salmón envuelto en hojaldre con hongos y beurre blanc de cítricos, y un refinado wagyu estilo Rossini con foie gras, papas nativas y demi-glace, protagonista indiscutido de la velada. El cierre dulce, con texturas de chocolate guanaja, violetas y cerezas, vuelve a dialogar con el champagne, completando una experiencia sofisticada y sensorial.

    Por otra parte, el restaurante Senso propone una elegante cena de San Valentín de inspiración europea, donde cada plato destaca por su precisión y profundidad de sabor. El menú se inicia con un delicado tartar de gamba roja, seguido por una langosta austral sobre cremoso de nabo y coliflor con espuma de crustáceos, armonizados con una cuidada selección de vinos como Montes Sparkling Angel Brut y Santa Digna Muscat de Miguel Torres. Entre las elaboraciones más destacadas se encuentran el raviol de foie gras con confit de pato y crema de funghi porcini y el lenguado relleno de ostión y centolla con beurre blanc y caviar, antes de finalizar con una aromática pavlova de lavanda, que aporta frescura y elegancia al cierre de la experiencia.

    Matsuri, en tanto, presentará un viaje culinario que celebra la armonía de la gastronomía oriental, respetando siempre la frescura y calidad de los ingredientes. El menú presenta elaboraciones como dumplings de setas trufadas, un delicado nigiri de wagyu ahumado con foie gras y ají amarillo, una trilogía de ostras con caviar, ponzu, manzana y maracuyá, y un vibrante tiradito de atún con yuzu, mandarina, ikura y huacatay. Estas preparaciones se acompañan de una selección de etiquetas como Outer Limits CGM Red Blend, Ritual Sauvignon Blanc de Veramonte y Amayna Pinot Noir de Garcés Silva, que aportan carácter y frescura sin restar protagonismo a la cocina. El final dulce llega con un financier de lemongrass con lychee, sake y granita de pera, cerrando una experiencia moderna y sorprendente.

    Valores:

    Cena “El Jardín”, $490.000 por pareja

    San Valentín en Senso, $340.000 por pareja

    San Valentín en Matsuri, $340.000 por pareja

    Para más información y reservas:

    mostg-senso@mohg.com

    mostg-matsuri@mohg.com

    Teléfono: +56 2 2 950 3088

    Plan de estadía:

    Valentine ‘s Day Escape

    Incluye:

    • Una noche de alojamiento en Club Room o superior, con desayuno para dos y acceso al Club Lounge.
    • Una botella de vino espumante MO Brut.
    • Amenidad de bienvenida Chocolate Heart Ritual.
    • Cena de San Valentín “El Jardín” en Terraza Atrium.
    • Late check-out hasta las 2 PM, sujeto a disponibilidad.

    Para más información y reservas:

    Mostg-reservations@mohg.com

    +562 2950 3088

    https://www.mandarinoriental.com/en/santiago/las-condes

    Síganos en @mo_santiago

    Más sobre:Día de los enamoradosDía de los enamorados 2026Mandarin Oriental, Santiagoideas de cita14 de febreroSan ValentínChilebranded-finde

