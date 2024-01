El “gabinete” de los Luksic: cuatro ex ministros de Piñera, dos de Lagos, dos de Bachelet y uno de Pinochet

Juan Carlos Jobet, ex titular de Energía y Minería, llegó esta semana a la matriz de los negocios industriales, Quiñenco. Es el cuarto ex ministro de Sebastián Piñera en sumarse a empresas o fundaciones del clan. El gerente legal de Quiñenco es Rodrigo Hinzpeter, la ex ministra Ena Von Baer preside la fundación Luksic y la exministra de Energía, Susana Jiménez, está en Invexans. Otros ex ministros, de gobiernos de otro signo, están en el Banco de Chile, CSAV y Antofagasta Plc. Todos tienen experiencia en asuntos empresariales.