Exejecutivos de Primus arremeten contra director legal del factoring y presentan querella por “prevaricación”

El ex gerente general de Primus Capital, el segundo mayor factoring no bancario del mercado nacional, Francisco Coeymans y el ex director comercial, Ignacio Amenábar presentaron una querella por el presunto delito de prevaricación en contra del director de asuntos legales corporativo, Patricio Cárdenas, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de la primera acción penal de los ejecutivos acusados por Primus de urdir un esquema defraudatorio con millonarios gastos personales y actuaciones ilegales. La querella apunta al ejecutivo que dirige la arremetida penal de la compañía controlada por el empresario vitivinícola Raimundo Valenzuela, la que calificó el caso como “el fraude de cuello y corbata más grande de al menos los últimos 20 años”.

La querella de los ex ejecutivos de Primus -patrocinada por el abogado Mario Vargas- denunció que Cárdenas habría desplegado una serie de actuaciones en perjuicio de los querellantes, entre los que se mencionan la revelación de información privada y confidencial de Coeymans y Amenábar, infringiendo el deber de guardar secreto en favor de sus representados.

Según el mismo documento, Cárdenas fungía como su abogado personal, encargándose de revisar todo tipo de contratos, documentos, escrituras públicas de relevancia para los querellantes. Por ejemplo, era él quien visaba las escrituras públicas de compraventa mediante las cuales Francisco Coeymans adquirió alguna de sus propiedades. De ello dan cuenta un sinnúmero de correos electrónicos que han sostenido Coeymans y Cárdenas, dice el texto.

“Cárdenas no solo era el abogado particular de Coeymans, sino también colaboró directamente con su familia, realizando diversas asesorías legales para sus padres, amigos y núcleo más cercano. En lo que respecta a Amenábar, Cárdenas también asesoró personalmente al querellante en la compra y venta de sus propiedades, en particular, la casa de Marbella (revisión de contrato de compraventa), la propiedad ubicada en el sector San Carlos de Apoquindo, de la comuna de Las Condes y en el inmueble en que reside en la actualidad”, acotó.

Según la querella, Patricio Cárdenas habría prestado declaración ante el fiscal Felipe Sepúlveda en el marco de la causa iniciada por la denuncia de Primus. “Tenemos información de que habría expuesto y detallado la supuesta relación de Antonio Guzmán Neira y mis representados, nuevamente reafirmando lo que señaló en la sesión de directorio de 29 de marzo de 2023 en relación a presuntos nexos societarios, de amistad y de negocios entre los querellantes y el señor Guzmán Neira y otros abogados que trabajarían con él, esta vez entregando una serie de datos aparentemente precisos con el único fin de dar cuenta de la supuesta participación de los señores Coeymans y Amenábar en este esquema defraudatorio que se habría erigido en contra de Primus Capital S.A”, dice el escrito.

Los asesores legales de Primus son Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo, socios de GWJ&A, en lo corporativo; Francisco Velozo, socio de Contreras Velozo, en la arista penal, y Cristián Gandarillas, socio de Gandarillas Montt del Río Abogados, en los juicios civiles. Por su parte, los ex ejecutivos son representados por los abogados querellantes son Mario Vargas y Manuel Guerra (ex fiscal) y defensor Juan Domingo Acosta y en lo civil está equipo Clyde &Co con Jorge Meneses, Franco Acchiardo y Christian Alvarado. Como asesor jurídico ha estado Darío Calderon.

A través de una declaración por escrito, Primus Capital contestó que la acción judicial contra Patricio Cárdenas “es un voladero de luces que busca desviar la atención de la contundente contestación realizada ante los tribunales laborales y que se suma a otras acciones judiciales sin fundamento presentadas por los dos ex ejecutivos involucrados en el esquema defraudatorio contra su ex empresa”.

Directorio

El 27 de marzo, el comité de prevención de Primus Capital contó con el voto a favor de Patricio Cárdenas para informar al directorio de las “operaciones irregulares relacionadas con una cartera de cheques de la compañía, dando pie a una secuencia de acciones que se dirigirían en lo sucesivo en contra de los querellantes, teniendo como punta de sable la información premunida por el querellado Cárdenas y las confirmaciones que este habría efectuado”, dice la querella.

En la sesión de directorio del 29 de marzo, en la que el directorio fue informado de las irregularidades descubiertas a partir de un arqueo aleatorio de cheques, Cárdenas, señaló que “se reporta la existencia de otros vínculos societarios de los aludidos con representantes de las empresas que se encuentran sujetas a investigación mientras se desarrollaban labores de dirección de la sociedad”.

“La existencia de vínculos societarios de los aludidos, Coeymans y Amenábar, era precisamente conocida por el querellado por cuanto éste era el abogado de Coeymans y Amenábar. Es decir, sabía de la participación en distintas sociedades, pues él era apoderado de ellas e incluso, en varios casos, había constituido algunas de estas empresas”, denunció la querella.

Al conocer la actuación del directivo de Primus, el 1 de abril de 2023, Amenábar revocó los mandatos de representación de Inmobiliaria DCA Spa; Inmobiliaria e Inversiones DCA Spa; Inversiones ACM Spa; Inversiones DCA Spa; Inversiones Indiana Spa e Inversiones Y Asesorías Elena Spa.

De igual manera, Coeymans revocó los mandatos de representación de Coco Investments SpA; Inmobiliaria DCA SpA; Inmobiliaria e Inversiones DCA SpA; Inversiones ACM SpA; Inversiones DCA Spa e Inversiones y Asesorías Seba SpA.